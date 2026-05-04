El despacho de abogados Garrigues incorpora a Juan Grangel como socio de Laboral en su oficina de Zaragoza

La oficina de Garrigues en Zaragoza se refuerza. Juan Grangel se incorpora como nuevo socio para liderar el área de Laboral en Aragón.

Su nombramiento deberá ser ratificado en la próxima junta de socios del despacho.

Juan Grangel cuenta con una sólida trayectoria en el ámbito del Derecho del Trabajo, el compliance laboral y la lucha contra el fraude. Todo fruto de una carrera desarrollada tanto en la Administración Pública, como en el ejercicio privado de la abogacía.

Entre sus responsabilidades en el sector público destacan su ejercicio como Inspector de Trabajo y Seguridad Social en La Rioja y Madrid y la jefatura de la Unidad de Seguridad y Salud en la Dirección Territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de La Rioja.

También la jefatura de Equipo en la Subdirección General para la Inspección en materia de Seguridad Social, Economía Irregular e Inmigración.

Asimismo, entre 2018 y 2020 fue director de la Oficina Nacional de Lucha contra el Fraude, periodo en el que también formó parte del Consejo de Administración de la Autoridad Laboral Europea y representante de España en la Plataforma Europea de Trabajo no Declarado.

Licenciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza, el nuevo socio de Garrigues ofrece un asesoramiento integral en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.

Además, combina una sólida capacidad técnica con una visión estratégica orientada a la gestión de riesgos y contribuyendo a la toma de decisiones empresariales.

Con esta incorporación, Garrigues refuerza su apuesta estratégica por Aragón, consolidando su posición como despacho de referencia.

Sobre Garrigues

Garrigues es una firma internacional de servicios legales y fiscales que asesora a nivel local, regional y global desde todos los ángulos del derecho de los negocios.

La fuerza de Garrigues reside en su equipo, formado por más de 2.400 personas que trabajan de manera transversal para resolver los problemas de sus clientes.

También en los valores que comparte con los 12 países en los que opera: máxima calidad de servicio, compromiso ético y actitud innovadora para anticiparse a las necesidades del mercado.