Confirmado por Hacienda: los padres pueden deducirse hasta un 25% de los gastos de clases extraescolares en la Renta 2026

Las clases extraescolares de apoyo se han convertido en una realidad cotidiana para miles de familias.

Así lo confirma un reciente estudio de la Fundación Europea Sociedad y Educación, estimando que un 80% de estudiantes de entre 6 a 18 años necesitan este refuerzo educativo más allá de su horario estudiantil.

Lejos del impacto educativo que estas clases tienen en el menor, el esfuerzo no es ajeno a las familias, suponiendo un gasto de varios cientos de euros a final de año. Más todavía en aquellas casas en las que más de un hijo lo necesita.

Con el fin de mitigar ese esfuerzo económico de las familias, los padres aragoneses podrán deducirse hasta el 25% de los gastos derivados de estas clases extraescolares en su declaración de la renta de este año.

Eso sí, no es para todo el mundo. Para poder aplicar la deducción hay que cumplir unos sencillos requisitos.

Requisitos

Las clases deben darse en horario extraescolar, debiendo desarrollarse en centros educativos, academias privadas o públicas, o impartidas por profesionales dados de alta en el IAE.

Estas materias deben estar incluidas en la Educación Infantil, Educación Básica Obligatoria o Formación Profesional Básica .

Tus hijos deben dar derecho "al mínimo por descendientes" en la renta .

La renta total (base imponible + la de ahorro) no debe superar los 12.500 euros en la declaración individual o 25.000 euros en la conjunta.

Hay que guardar las facturas o tickets de estas clases, ya que Hacienda puede pedir justificante

Si se han recibido ya ayudas por este concepto, la deducción de la renta deberá minorarse.

Importes de la deducción y límites por hijo

Se trata de una deducción del 25 % de los gastos en clases de apoyo o refuerzo. Sin embargo, hay ciertos límites según la renta y el tipo de declaración.

En declaraciones conjuntas, quienes no sean familia numerosa podrán deducirse hasta 200 euros por descendiente si no superan 12.000 euros, 100 euros hasta 20.000 y 80 euros hasta 25.000. Las familias numerosas pueden alcanzar hasta 300 euros por descendiente.

En declaraciones individuales, los límites son menores: hasta 100 euros por descendiente si no se superan 6.500 euros, 80 euros hasta 10.000 y 50 euros hasta 12.500.

En este caso, las familias numerosas también mantienen un máximo de 300 euros por descendiente, independientemente del nivel de renta.