Ya ha entrado en vigor: ayudas de hasta 7.000 euros para fomentar el traspaso de negocios sin heredero

Muchos negocios desaparecen con su fundador. De hecho, el 70% de las empresas familiares en España no cuenta con un plan de relevo generacional, según datos del Instituto de Empresa Familiar (IEF), KPMG y SAP.

Es una realidad que ya se percibe en las calles de muchas ciudades, donde pequeños comercios de toda la vida, joyerías, panaderías y otros negocios tradicionales bajan la persiana para siempre.

Para hacer frente a esta situación, el Gobierno de Aragón ha lanzado una ayuda destinada precisamente a impulsar el relevo generacional en estos negocios.

Desde el 8 de enero de 2026 y hasta el 30 de octubre de este mismo año, es posible presentar solicitudes para acceder a subvenciones dirigidas a personas emprendedoras autónomas. En concreto, esta ayuda busca facilitar el traspaso de negocios para que puedan continuar más allá de la vida laboral de su promotor.

Las cuantías no son menores: dependiendo de cada caso, pueden alcanzar hasta los 7.000 euros.

Eso sí, existen ciertos requisitos. La subvención debe garantizar la continuidad de un negocio que, de otro modo, habría cerrado, y está dirigida a personas desempleadas inscritas en el Servicio Público de Empleo.

Requisitos

Estar dado de alta como autónomo (o mutualidad) y en el censo de empresarios antes de solicitar la subvención.

La persona sucesora debe estar desempleada e inscrita como demandante de empleo antes de darse de alta.

Contar con un plan de empresa .

El traspaso debe deberse a jubilación, incapacidad o fallecimiento del titular.

El negocio debe tener más de 3 años de antigüedad.

Mantener la misma actividad y en el mismo local .

No deben pasar más de 6 meses entre la baja del titular y el alta del sucesor.

Formalizar el traspaso mediante escritura pública, indicando el relevo y el valor de los bienes.

Asimismo, para llevar a cabo el relevo correctamente, será necesario presentar una serie de documentos que serán debidamente evaluados. Como por ejemplo aportar un plan de empresa, el contrato de traspaso y su escritura pública, así como los datos del anterior propietario, entre otros.

Importes

En lo que se refiere a la cuantía de las ayudas, dependerá de distintos perfiles:

Hasta 5.000 euros para hombres.

Hasta 6.000 euros para mujeres.

Hasta 7.000 euros para víctimas de violencia de género o para personas con discapacidad.

Igualmente, el importe puede incrementarse en un 10% si el nuevo encargado del negocio es un joven menor de 30 años, una persona desempleada de larga duración, o se da el traspaso en municipios con menos de 5.000 habitantes.

En definitiva, estas ayudas se presentan como una oportunidad clave para preservar el tejido comercial de Aragón y dar continuidad a negocios que forman parte de la vida de nuestras ciudades desde hace décadas.