Los centros de datos y proyectos intensivos multiplicarán por 4 el consumo eléctrico de todo Aragón en 2030

La llegada de todas las grandes inversiones anunciadas en los últimos años obliga a Aragón a redimensionarse y adaptar sus infraestructuras a una nueva realidad en multitud de ámbitos. Entre ellos, el futuro de la energía, ya que la práctica totalidad son proyectos muy intensivos que requieren un alto consumo de electricidad.

No en vano, Aragón consumió el pasado año 10.659 GWh, prácticamente la mitad de los 22.365 que fue capaz de generar con la infraestructura ya instalada y en funcionamiento. Con respecto a 2024, hubo un crecimiento de más del 7%, y eso que únicamente está en funcionamiento una pequeña parte de la planificación de Amazon Web Services.

Esto significa que Aragón es capaz de producir más del doble de la electricidad que consume, lo que se traduce en un saldo exportador cercano a los 11.700 GWh hacia otros territorios.

Pero esta previsión puede dispararse en la próxima década. Las estimaciones reflejan que la demanda eléctrica de la Comunidad apunta a dispararse por 4 en 2030, con cerca de 40.000 GWh si se materializan todos los proyectos en tiempo y forma.

Así lo refleja un informe elaborado por la Cámara de Comercio de Zaragoza, que analiza la situación del sector energético en un momento clave para la Comunidad, con multitud de proyectos que van a requerir un alto consumo eléctrico.

De hecho, solo las planificaciones de Amazon y Microsoft ya supondría, cada una de ellas, un consumo eléctrico superior al que necesitaba Aragón en 2025, por encima de los 10.000 GWh cada año.

Otros proyectos, como la gigafactoría de Stellantis en Figueruelas, también requerirán un alto consumo energético. Las previsiones de la compañía apuntan a una demanda de 1.207 GWh cada año para el funcionamiento de sus equipos e instalaciones, una cantidad muy superior a la de la fábrica de vehículos, que consume 0,47 GWh al año.

Para alcanzar esa generación de energía, Aragón cuenta actualmente con 13.793 MW de potencia instalada, de las cuales casi el 83% corresponde a energías renovables, principalmente eólica y fotovoltaica.

Y es que, para los autores del informe, la energía es una de las grandes ventajas competitivas para Aragón a la hora de atraer inversiones, si bien la gran mayoría de ellas continúan concentrándose en el valle del Ebro.

“La oportunidad es real, porque ya se materializa en proyectos de demanda que ven que esa energía renovable y esas infraestructuras son demanda real. Pero tenemos que resolver los cuellos de botella. Es cuestión de ordenar oferta y demanda, porque vamos a tener a medio plazo potencia suficiente para toda la demanda”, ha explicado Óscar Barrero, encargado del informe y socio responsable de PwC España.

Por ello, el reto es convertir esa ventaja en una oportunidad, para lo que es necesario disponer de las infraestructuras concretas para entregar la energía en donde se localizan las nuevas inversiones.

“La energía es una ventaja competitiva para Aragón, pero la energía solo no vale, sino que hace falta infraestructuras para conectarla a la demanda. Si no somos capaces de hacerlo de forma eficaz, la oportunidad se marchará”, incide Barrero.