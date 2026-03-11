Ya es oficial: este es el día en el que los aragoneses podrán presentar su declaración de la renta

La primavera no es solo una de las épocas del año más bonitas y esperadas por algunos, también es de las más temidas.

Después del primer trimestre del año, toca hacer balance y comenzar los preparativos para presentar correctamente la renta del ejercicio anterior.

Un trámite que, si bien se puede intuir en fechas, muchos no conocen con certeza cuando se da el 'pistoletazo de salida' para rendir cuentas con la Agencia Tributaria.

Hacienda ya ha confirmado cuándo se podrá empezar a presentar en Aragón y en el resto de España.

A partir del 8 de abril

Efectivamente, queda menos de un mes para comenzar a preparar el trámite más importante del año. La campaña de la renta 2025-2026 arrancará este 8 de abril y finalizará el 30 de junio (ambas fechas inclusive).

A partir de este día, los contribuyentes de Aragón pueden presentar por internet la renta, una de las opciones más populares actualmente. También conviene tener en cuenta que este plazo también opera para el Impuesto sobre el Patrimonio, correspondiente al 2025.

Asimismo, para presentar la declaración de la renta por vía telefónica el plazo es del 6 de mayo hasta el 30 de junio, previa solicitud de cita previa entre el 29 de abril y el 27 de junio.

Los aragoneses que prefieran presentar la declaración físicamente deben seleccionar en su calendario las fechas que abarcan del 1 al 30 de junio, solicitando cita previa entre el 29 de mayo y el 27 de junio.

Además, en el caso de las declaraciones a ingresar con domiciliación bancaria el plazo se recorta, fijando como tope límite el 25 de junio.

Para ser atendido tanto presencial como telefónicamente hay que pedir cita a través de la sede electrónica de la Agencia Tributaria o llamando a los teléfonos: 91 535 73 26 / 901 12 12 24 (teléfono automático) o 91 553 00 71 / 901 22 33 44 (servicio de cita para la renta).

Antes de presentar la declaración de la renta conviene revisar con calma los datos y comprobar que todo es correcto. Igualmente, para los aragoneses existen varias deducciones autonómicas relacionadas con la vivienda, la familia o los gastos educativos, entre otras.

Revisar estas deducciones autonómicas es más importante de lo que muchos piensan, pudiendo marcar una diferencia de cientos de euros en el balance final de la renta.