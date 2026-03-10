Numéricco gana el bronce en los Premios AEBRAND por la evolución digital de la marca Grupo Lacasa

Numéricco, Brand & Digital Boutique especializada en branding, tecnología y negocio, ha sido reconocida en la III edición de los Premios AEBRAND con el bronce en la categoría de Digital Branding por el proyecto de evolución de marca en el entorno digital desarrollado para Grupo Lacasa, una de las compañías históricas del sector del chocolate en España.

Los Premios AEBRAND, organizados por la Asociación Española de Branding, reconocen cada año los proyectos más relevantes en gestión estratégica de marca, poniendo en valor aquellas iniciativas capaces de generar impacto real en el posicionamiento y crecimiento de las marcas.

Uno de los reconocimientos nacionales más relevantes

La entrega de premios tuvo lugar durante la gala celebrada el pasado 3 de marzo, donde se reunieron agencias, consultoras y marcas de referencia del sector para reconocer los proyectos más destacados en gestión estratégica de marca en España.

Los Premios AEBRAND están considerados uno de los reconocimientos más relevantes en el ámbito del branding en España, reuniendo cada año a agencias, consultoras y marcas que destacan por su capacidad para construir marcas sólidas, relevantes y preparadas para el futuro.

Evolucionar una marca con más de 170 años de historia

El proyecto premiado responde al proceso de evolución digital de Lacasa, una marca con más de 170 años de historia que ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos sin perder su esencia. El objetivo del proyecto ha sido trasladar su universo de marca al entorno digital, reforzando su posicionamiento y conectando con nuevas generaciones de consumidores a través de una experiencia digital coherente con su identidad.

Este reconocimiento pone en valor la colaboración entre ambas compañías y la apuesta de Lacasa por evolucionar su marca en el entorno digital sin perder los valores que la han convertido en una referencia para distintas generaciones.

Más de 56 premios nacionales e internacionales

Fundada en Zaragoza hace más de 12 años, Numéricco trabaja en la intersección entre branding, tecnología y negocio. A lo largo de su trayectoria, la compañía ha trabajado con marcas nacionales e internacionales y ha sido reconocida con más de 55 premios nacionales de diseño y digital, consolidándose como uno de los estudios de referencia en España en el desarrollo de proyectos donde branding, tecnología y nehgo conviven.

Un recorrido que refuerza su posicionamiento como partner estratégico de referencia, capaz de ayudar a marcas a mostrar su verdadero ADN, combinando branding y tecnología para generar impacto real y sostenible en el negocio.

