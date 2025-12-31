Samca podría llegar a necesitar 460.000 metros cúbicos de agua al año en sus centros de datos en Zaragoza

Jorge Azcón, presidente de Aragón, y Guillermo Luengo, vicepresidente de Samca, durante la presentación del proyecto de centros de datos Gobierno de Aragón

El grupo Samca sigue dando pasos para la construcción de sus centros de datos en Luceni, en la provincia de Zaragoza. La compañía se sumará al ‘boom’ tecnológico de Aragón con tres instalaciones en la Ribera Alta del Ebro con una inversión de 2.000 millones de euros, que generará 800 empleos directos durante la obra y otros 150 cuando entren en funcionamiento.

Ocho meses después de la presentación del proyecto, la compañía, de capital 100% aragonés, ha obtenido el visto bueno inicial al Proyecto de Interés General de Aragón (PIGA) con el que el Gobierno regional avala este tipo de iniciativas y permite acelerar los plazos administrativos.

Con la publicación del PIGA se desvelan algunos detalles de estas instalaciones, como el consumo de agua, uno de los aspectos más polémicos de la proliferación de centros de datos en el territorio aragonés.

Según la ingente documentación del PIGA, Samca calcula que el consumo máximo será de 460.000 metros cúbicos al año, de los que casi la totalidad se destinarán a los sistemas de refrigeración de las salas de datos. La empresa especifica, en todo caso, que 450.000 metros cúbicos se usarán de forma “eventual” y “optativa” en la reposición de los circuitos cerrados de refrigeración y de los tanques contra incendios.

Si se descontara toda esta cantidad de agua, Samca estima que cada uno de los tres edificios requerirá 2.126 metros cúbicos cada año para el consumo de agua potable y el tratamiento del aire de ventilación. Además, antes de su puesta en marcha, se necesitarán otros mil metros cúbicos para el llenado de los sistemas de refrigeración y antiincendios.

Samca es actualmente titular de una autorización de uso de agua del Canal Imperial, para riego y aljibe, con un consumo máximo teórico de agua de 663.872 metros cúbicos, lo que “garantiza holgadamente” las necesidades del campus.

De hecho, la cercanía al Canal Imperial es una de las claves para haber elegido esta ubicación, ya que Samca se nutrirá de su agua para la refrigeración de sus servidores. La compañía sostiene en su documentación ambiental inicial que no habrá ninguna “merma significativa” para el regadío al tratarse de una infraestructura excedentaria.

El principal uso del Canal Imperial de Aragón es el de regadío, pero también se usa para abastecimiento y como protección contra inundaciones. Cada año tiene una demanda de 417 hectómetros cúbicos de los que 175 se destinan a la agricultura y unos 65 al abastecimiento de la ciudad de Zaragoza. Los centros de datos, de cumplirse el máximo de las previsiones, no llegarían a 0,5.

Otras grandes empresas como ICT Ibérica y Saica también son grandes consumidoras del agua del Canal Imperial de Aragón, así como el centro de datos de AWS en El Burgo de Ebro. La tecnológica americana ya tiene un acuerdo con el Canal Imperial por el cual se suministran un caudal punta de 30 l/s y un volumen anual de 260.000 metros cúbicos.

El consumo energético

Paralelamente, los tres edificios de datos de Samca alcanzarán un consumo energético total de 630,8 GWh al año, fundamentalmente por el suministro a los racks de servidores, que operarán 24 horas al día durante los 365 días del año.

Una cantidad de energía que, en cualquier caso, es notablemente inferior a la calculada por Amazon Web Services y Microsoft para sus instalaciones, que requerirán un consumo eléctrico superior a los 10.000 GWh al año.

Cada centro de datos contará con suministro de energía renovable procedente de varias instalaciones en localidades próximas, operando en régimen de autoconsumo con excedentes y conectadas mediante líneas directas.

Precisamente, los parques eólicos asociados a estos centros de datos generaron tensiones entre la empresa y los ayuntamientos de Pedrola, Plasencia de Jalón y Rueda de Jalón, hasta el punto de que Samca tuvo que excluirlos del PIGA. Esto supone que tendrá que abonar hasta 8 millones de euros por el ICIO a los pueblos, del que hubieran estado exentos de mantenerse dentro del proyecto.