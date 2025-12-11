Forestalia logró el visto bueno a su gran proyecto de renovables en Teruel pese a la opinión contraria de los técnicos

Las informaciones que se están conociendo en las últimas horas sobre Forestalia y la familia Sumelzo han vuelto a reabrir las dudas en torno a algunas autorizaciones ambientales concedidas en Aragón, haciendo aflorar acusaciones sobre proyectos en los que el interés político terminó imponiéndose al criterio de los técnicos.

Una de las más polémicas fue el aval para el conocido como Clúster del Maestrazgo, un macroproyecto de energías renovables en la provincia de Teruel, pese a la oposición del territorio y a contar con la opinión contraria de los técnicos ambientales del Gobierno de Aragón.

El Ministerio de Transición Ecológica dio la autorización ambiental a finales de 2022 y el Consejo de Ministros concedió el permiso de construcción en julio de 2024. Se trata de un macroproyecto de una inversión superior a los mil millones de euros, y que instalará 125 aerogeneradores en ocho municipios turolenses.

Sin embargo, este proyecto chocó con la opinión de los técnicos del Gobierno de Aragón, entonces de Javier Lambán (PSOE), aunque esas competencias ambientales eran de Podemos. La Dirección General de Medio Natural remitió un informe en abril de 2021 con numerosos reparos a la tramitación de dicho proyecto. Entre ellos, el más destacado es la inclusión de alrededor de 80 molinos de viento en una zona protegida por la Red Natura 2000.

“El fuerte impacto sinérgico de la puesta en marcha de un gran proyecto que engloba 22 parques eólicos supondrá una grave afección al mantenimiento del adecuado estado de conservación para los valores naturales que han llevado a la designación de los espacios de la Red Natura 2000”, subraya una de las conclusiones del informe, firmado por el entonces director general de Medio Natural, Diego Bayona.

De hecho, el escrito menciona casos de mortandad en aerogeneradores, cifrando en 1.347 ejemplares fallecidos de un centenar de especies en tres años en 17 parques eólicos del Maestrazgo de Castellón.

“Estos riesgos potenciales para la fauna supondrán no solo un sumidero para las especies, sino también generar un efecto barrera que impedirá la adecuada conectividad indispensable entre espacios de la Red Natura 2000”, expone.

“Se impusieron criterios políticos sobre los técnicos”

Sin embargo, ese informe fue pasado por alto en el seno del Gobierno de Aragón, y el Instituto de Gestión Ambiental (Inaga) elaboró su propio documento meses después, firmado por su director, Jesús Lobera, a finales de junio, lo que todavía hace sospechar a las voces más críticas con el Clúster Maestrazgo que “se impusieron criterios políticos sobre los técnicos”.

De hecho, en abril de 2021, cuando todavía no se había acabado de redactar el informe, el consejero de Agricultura y Medio Ambiente, el socialista Joaquín Olona, ya afirmó ante los medios que el documento sería “favorable” porque no se habían detectado “aspectos críticos”.

Fuentes de aquella Dirección General de Medio Natural, dirigida por aquel entonces por Podemos, reconocen que cada informe es independiente y que su trabajo se limitó a elaborar su propio documento, si bien lo “lógico” es que hubieran ido en la misma línea.

“Puede haber matices, puede suceder que el técnico lo redacte, pero no una visión totalmente contraria. Si está firmado solo por el director, a lo mejor una visión muy técnica no había”, dicen.

En el informe del Inaga se plantea la reubicación de algunos aerogeneradores, aunque limita a “6,6 individuos al año” la mortalidad asociada al conjunto de los 22 parques eólicos. Además, pone énfasis en la recuperación del quebrantahuesos y pide analizar si sus rutas coinciden con varios aerogeneradores.

En otra de las cuestiones en las que difieren ambos informes es la instalación de herramientas detectores de aves, con mecanismos de parada si fuera necesario. El elaborado por la Dirección General sostiene que tienen una eficacia “muy baja”, mientras que el escrito por el Inaga recomienda su colocación.

Finalmente, el Ministerio para la Transición Ecológica dio el visto bueno para instalar 125 torres eólicas, en lugar de las 161 que se plantearon inicialmente, y obligó a reubicar otras 36.

“Apreciaciones que no correspondía valorar”

No obstante, a principios de 2024, el director del Inaga, Jesús Lobera, reconoció haber pasado por encima del informe escrito por los técnicos, a quienes acusó de “no ser suficientemente objetivos” por “incluir algunas apreciaciones que no correspondía valorar”.

“Este exdirector debió proceder a la redacción y emisión de un informe al Miteco sobre el denominado Clúster Maestrazgo, todo ello en virtud de lo señalado en la ley 10/2013 del Inaga. Todo ello sin haberse recibido ninguna instrucción, como no podía ser de otra forma”, remitió a las Cortes de Aragón en el marco de la comisión de investigación de la expansión de las renovables.

Aval del Supremo

Precisamente, este miércoles el Clúster Maestrazgo, que ahora depende de la energética danesa CIP, desestimó las medidas cautelares contra la autorización administrativa de uno de los parques eólicos.

La compañía lo vio como una victoria que “sigue demostrando la solidez de todos los permisos y evaluaciones ambientales obtenidos”. “Supone una oportunidad para el desarrollo sostenible de la región, la creación de riqueza y empleo local con las garantías a la protección del medioambiente”, remarcan en un comunicado.

En esta línea, resaltan que desde el proyecto se está trabajando en crear un inventario de todos los negocios y empresas locales que podrían participar en los trabajos de construcción.