Cristina Gallart y Rita Monreal, premios Impulsa Liderazgo Femenino 2025: "Queremos dar visibilidad y que nos escuchen"

La cuarta edición de los Premios Impulso Liderazgo Femenino han vuelto a poner de manifiesto el papel que juegan las directivas en la ferviente economía aragonesa. Cristina Gallart, presidenta de Fibrin; Rita Monreal, CEO de Más Humanos; y María Alfonso Gaudés, fundadora de París/64, han sido reconocidas con unos galardones que buscan reivindicar un protagonismo cada vez más importante en la gestión de las empresas.

La patronal CEOE Aragón y la asociación Directivas de Aragón organizan estos premios, que anteriormente han reconocido a Susana Alejandro, presidenta de Grupo Saica; María Fernández Guajardo, product manager de Google; o Paloma de Yarza López-Madrazo, presidenta de Heraldo de Aragón.

“Necesitamos mujeres referentes que puedan compartir el camino para hacer mejores empresas y organizaciones, y, en definitiva, una mejor sociedad. No sobran premios, faltan reconocimientos y darle voz a mujeres que están liderando y gestionando empresas y equipos”, ha resaltado María Sasot, presidenta de Directivas de Aragón.

El caso de Cristina Gallart es reseñable, ya que preside uno de los principales grupos de la agroalimentación aragonesa, Fribin, con presencia en una treintena de países. “Hay muchas lecciones, retos y desafíos, y compañeros de viaje que me han traído hasta aquí. Recibir un premio como este es honrarle a todos ellos”, ha subrayado.

Además de las dificultades propias de las mujeres directivas, Gallart lo hace en un sector que reconoce como “muy masculinizado”, pero en el que ellas siempre han tenido un papel “acelerador”. “Estoy abriendo un camino que quizá otras personas lo vean posible. El sector agrícola ha sido tradicionalmente femenino, pero desde el silencio. La mujer ha aglutinado campo, familia, animales y trabajo”, ha destacado.

Rita Monreal dirige Más Humanos, una empresa de trabajo temporal aragonesa dedicada a la gestión de recursos humanos. “Significa visibilidad, dar voz, sonido y pasión, y un premio de que lo estás haciendo bien. Competimos contra grandes empresas y marcas, pero desde pequeños somos capaces de estar y dar trabajo a nivel nacional”, ha resaltado.

En su caso, su diferencia con esas empresas más grandes se centra, precisamente, en el liderazgo. “Estamos al frente del cañón y escuchando a las empresas, lo que se traduce en cercanía. Somos rápidas, empáticas, aceptamos el ADN del cliente como nuestro sentimiento, y eso nos da mucha rapidez y flexibilidad”, ha apuntado Monreal.

No ha podido asistir María Alfonso Gaudés, fundadora de París/64, pero no ha querido dejar pasar la oportunidad de lanzar un mensaje de confianza hacia las mujeres. “Creo firmemente en su forma de trabajar y su organización. Algunas de las claves pasan por encontrar las fortalezas para sacar su mejor versión, dar espacio al fracaso y al error, y fomentar la máxima confianza”, ha expuesto.

Ellas tres son ejemplos de los valores que las mujeres son capaces de implementar en sus empresas, y que cada vez están llegando a más. “Aportamos otra visión, pero no solo por el hecho de ser mujeres. Cuando tienes diferentes puntos de vista, enriqueces la decisión y será más consensuada y la mejor que puedas tomar. Somos el 50% de la población y no se pueden tomar decisiones sin tenerlas en cuenta”, ha remarcado.