El alcalde de un pueblo de 6.000 vecinos rebaja el IBI un 7,69%: "El encarecimiento de los costes parece no tener fin"

En el contexto general de encarecimiento de costes, este pueblo zaragozano de 6.564 habitantes ha tomado cartas en el asunto.

El Pleno Municipal de La Muela aprobó el pasado 19 de noviembre una nueva modificación de la Ordenanza Fiscal número 5, reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).

Han aprobado una disminución del tipo de gravamen aplicable a los bienes inmuebles de naturaleza urbana del 0,65% al 0,60%, lo que supondrá una bajada del IBI del 7,69% a las muelanas y los muelanos para 2026.

"El objetivo de esta medida es seguir aliviando la economía de las familias muelanas, en un contexto de encarecimiento de los costes de los productos básicos y esenciales, que parece no tener fin en estos últimos años", ha explicado el alcalde, Adrián Tello.

Hay que recordar que en 2014 el tipo de gravamen del IBI llegó a ser del 0,935%, y ahora será del 0,6%, lo que vendrá a suponer una disminución del 35,82%.

Como ejemplo práctico, desde el ayuntamiento de La Muela explican que "una vivienda que en 2014 pagaba 300 euros, en 2026 pagará 192,51 euros".

Tello ha señalado que "este gesto de reducción fiscal es un paso más en el compromiso del equipo de Gobierno con el bienestar y la estabilidad económica de las familias del municipio".

Con esta medida, el Ayuntamiento de La Muela pretende reafirmar su compromiso con la mejora de la calidad de vida de los vecinos y vecinas, fomentando un entorno fiscal favorable y más accesible para todas las personas.