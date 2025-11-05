Los dueños de centros comerciales proponen abrir los 10 festivos que quieran en Aragón: "La ciudadanía lo pide"

El debate sobre la apertura de grandes superficies en domingos y festivos sigue cogiendo volumen. Mientras el Gobierno de Aragón deshoja la margarita y busca la mejor solución que contente a todas las partes, los centros comerciales vuelven a demandar una mayor flexibilización que les permita competir con, al menos, las mejores condiciones ante el auge del comercio electrónico, disponible 24 horas a través de cualquier móvil.

Así lo ha trasladado Ángel Luis del Monte, director general de Apresco, asociación que agrupa a los propietarios de las grandes superficies, en las Cortes de Aragón, donde ha propuesto una solución intermedia que, sin aumentar el número de festivos, daría mayor libertad a los centros comerciales.

Esta propuesta pasa por mantener los diez días de apertura vigentes en Aragón, pero dando flexibilidad a cada superficie a que elija cuáles prefiere abrir. “No es lo mismo las necesidades de un supermercado en Huesca o un centro comercial en Zaragoza”, ha apuntado Del Monte.

Además, también han dejado sobre la mesa una segunda medida, aumentar gradualmente el número de festivos de apertura hasta llegar a 16, tal y como se debatió en el último Observatorio Aragonés del Comercio.

“Hay que dar un paso para no permanecer inmóviles. La ciudadanía pide más. El ciudadano ha cambiado sus hábitos de consumo, las familias han evolucionado mucho, y comprar en domingo ahora es una necesidad”, remarca el representante de la patronal de centros comerciales.

Como adelantó EL ESPAÑOL DE ARAGÓN, desde el Gobierno autonómico descartan ampliar el número de domingos y festivos de apertura de grandes superficies, ya que eso supondría una modificación de la ley que debería ser aprobada por las Cortes y, por tanto, abrir un nuevo frente con Vox a días de tener que hablar del techo de gasto y los nuevos presupuestos.

Actualmente, la ley aragonesa permite a estas grandes superficies la apertura en diez domingos y festivos, de los cuales los ayuntamientos tienen potestad para cambiar dos. En cambio, los comercios de menos de 300 metros cuadrados y los ubicados en zonas de especial influencia turística, como el Casco Antiguo de Zaragoza, pueden abrir en cualquier momento. De hecho, la FNAC del Coso podría abrir los días que quisiera.

El debate se ha reactivado en los últimos días, sobre todo a raíz de la publicación de un informe de la Cámara de Comercio que avala una liberalización total similar a la de Madrid. Según sus datos, la apertura del máximo número de festivos, como hace Madrid, habría generado un impacto económico de casi 230 millones de euros y la creación de más de mil empleos.

Sin embargo, desde la patronal de grandes superficies optan por distanciarse de ese informe y rechazan la idea de compararse con Madrid. “Hay que tomar medidas y no pueden ser iguales en todas las comunidades. No se puede aplicar en Aragón lo que funciona en Madrid. Hay que analizarlo y tomar decisiones adaptadas a cada región”, destaca Del Monte.

Sea como sea, el sector cree que ha llegado el momento de “abrir el debate” ante la amenaza que supone el comercio electrónico. “Debemos enterrar esa idea obsoleta de lucha entre pequeño comercio y gran comercio. El comercio físico no se puede quedar inmóvil. Hay un canal de venta que abre una nueva forma de compra y hay que adaptarse. La administración publica debe poner el foco no en penalizar a la gran superficie, sino en ayudar al pequeño comercio”, añade Del Monte.

Según los datos de esta asociación, en Aragón hay 14 centros y parques comerciales con 700.000 metros cuadrados de superficie bruta en alquiler y casi 1.100 comercios, de los que uno de cada tres estarían gestionados por pequeños empresarios y autónomos. Estos dan empleo a 15.000 trabajadores.

No obstante, la diferencia entre la ciudad de Zaragoza y el resto de la Comunidad es más que notable, ya que solo un 7% del total de metros cuadrados están fuera de la capital (el Coso Real de Huesca y el Eroski de Jaca). “Mientras Zaragoza capital tiene una densidad muy similar a las principales ciudades del país, el resto es de las más bajas de España”, apunta Del Monte.

Respuesta de los partidos

Ante ello, los partidos se dividen entre quien ve viable el apoyo a las grandes superficies y quien se centra en el pequeño comercio. Desde el PP defienden que la actual ley de horarios de centros comerciales ha quedado “obsoleta” y ven “interesante” la propuesta de flexibilizar los diez días de apertura. Mientras, el PSOE cree que es “poco realista” pedir rebajas fiscales y ayudas a la administración.

Desde Vox reconocen que la apertura de más festivos ayudaría a las familias que, a su juicio, “cada vez tienen menos tiempo para comprar”, aunque siempre que “esté consensuado con los trabajadores”. El portavoz del PAR, Alberto Izquierdo, también cree que la población está demandando una mayor apertura, y proponen analizarlo en una comisión de estudio con todos los agentes implicados.

Por su parte, Teruel Existe y Chunta Aragonesista se posicionan junto al pequeño comercio, y creen que la apertura de grandes superficies deterioraría a las tiendas de barrio. “Cualquier medida debe incorporar una mirada hacia el mundo rural. Debe haber espacios comerciales con personalidad, conectados con su entorno y con vínculos con el territorio”, ha expuesto la diputada de CHA Isabel Lasobras.