De tripas de cerdo a 54.000 euros en chocolate: esto es todo lo que venden las empresas aragonesas en China

Las empresas aragonesas han mantenido durante el primer semestre de 2025 una posición destacada en las ventas a China, consolidando al sector porcino como su principal motor exportador justo antes de la entrada en vigor de los aranceles provisionales del 20%, que se suman al 12% que ya abonan desde hace años.

De acuerdo con los últimos datos oficiales del Ministerio de Economía y la Cámara de Zaragoza, las exportaciones aragonesas hacia el gigante asiático han alcanzado los 221 millones de euros en el primer semestre del año, y casi el 70% de ese volumen corresponde a productos porcinos, lo que afianza la relación comercial entre Aragón y China en este sector.

En concreto, cerca de 80.000 toneladas de carne de cerdo han salido entre enero y junio desde Aragón hasta China, valoradas en unos 150 millones de euros. De esa cantidad, más de la mitad son tripas, despojos y productos de casquería, que son altamente valorados entre los ciudadanos chinos por su calidad y su seguridad alimentaria, así como jamón, chuletas, panceta y otro tipo de productos.

La creciente dependencia del mercado chino ha llevado al Gobierno de Aragón y al sector a intensificar las negociaciones para sobrellevar los aranceles temporales impuestos por Pekín, que oscilan entre el 20% para el porcino español (a excepción de La Litera Meat, en Binéfar, que tiene un 15,6%) y el 64% para el resto de la Unión Europea.

Estos aranceles han generado incertidumbre y paralización en algunas operaciones comerciales, motivo por el cual las autoridades autonómicas han instado a actuar de forma urgente y prioritaria en el diálogo con el Gobierno central y chino.

Pero al margen del porcino, las relaciones entre Aragón y China también destacan en otros sectores, como el de las semillas de alfalfa (más de 4 millones de euros en 2025), material de mármol (3 millones) o papel (2 millones). E incluso salen, por ejemplo, 54.400 euros en chocolate.

Por el contrario, otros materiales emprenden el camino contrario, siendo China uno de los países que más suministra a Aragón, con casi 1.200 millones de euros de compras en el primer semestre. Principalmente, se adquieren máquinas y aparatos eléctricos o mecánicos, por unos 480 millones, o prendas de vestir (240 millones).

También llaman la atención en esta mitad del año los 70 millones utilizados para comprar aeronaves y vehículos espaciales, frente a los apenas 25.000 euros de 2024, fruto de la expansión de esta industria en el Aeropuerto de Teruel.

No en vano, el atractivo de Aragón para el gigante asiático es más que notorio, como lo muestran las grandes inversiones previstas en la Comunidad, con la gigafactoría de Stellantis y CATL como principal estandarte. El último caso es el del grupo Juneyao Group, que va a iniciar en Zaragoza la venta de sus vehículos eléctricos.