El empleo en Aragón resiste con el fin del verano: el paro baja en 657 trabajadores en septiembre

La buena dinámica del mercado laboral aragonés sigue su curso y, una vez finalizado el verano, el paro vuelve a registrar un descenso de 657 trabajadores en Aragón. No es habitual que el número de desempleados se reduzca en este mes, ya que suele coincidir con la finalización de contratos veraniegos.

Así, Aragón llega a octubre con un total de 47.824 desempleados, que siguen siendo 3.099 menos que hace un año y la mejor cifra desde el año 2008, en plena Expo de Zaragoza.

Este descenso del paro viene impulsado por la provincia de Zaragoza, donde el número de desempleados ha caído en 737 personas. Mientras, en Huesca ha aumentado en 71 personas y en Teruel se mantiene prácticamente idéntico que en agosto, con 9 parados más.

Esta tónica se ha extendido también por todo el país. El número de desempleados registrados en las Oficinas de los Servicios Públicos de Empleo, al finalizar el mes de septiembre, ha bajado en 4.846 personas. Es la primera vez que el paro desciende en este mes desde el año 2007 si exceptuamos el periodo de la pandemia.

