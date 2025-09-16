Aragón presenta alegaciones al Real Decreto de los centros de datos: "Un exceso de trabas sería una irresponsabilidad histórica"

El Gobierno de Aragón ha registrado alegaciones al proyecto de Real Decreto por el que se regula la eficiencia energética y la sostenibilidad para los centros de datos. Desde el Ejecutivo aragonés se defiende las inversiones tecnológicas estratégicas y reclama una regulación equilibrada sobre estas infraestructuras, que se van a expandir por el entorno de Zaragoza durante la próxima década.

El Gobierno autonómico recuerda en sus alegaciones que “Aragón se ha consolidado como uno de los principales hubs de centros de datos del sur de Europa, con inversiones previstas que superan los 48.000 millones de euros, lo que sitúa a Aragón en una posición estratégica para liderar la transformación digital y fortalecer la soberanía tecnológica de España”.

“El volumen de inversiones demuestra que no se trata de una situación pasajera ni limitada a una comunidad específica”, sino que requiere de “una estrategia nacional con el potencial de transformar el papel de España en el ecosistema digital europeo”, señala el Gobierno de Aragón, al tiempo que advierte de que “no se puede restringir el acceso a la red eléctrica por el sector económico o actividad a la que pertenece la industria” que solicita el acceso.

Las alegaciones recuerdan que “Aragón está comprometido con la eficiencia energética y la sostenibilidad de los centros de datos, pero con una regulación rigurosa y equilibrada”. “Perder esta oportunidad por un exceso de trabas normativas sería una irresponsabilidad histórica, ya que no solo se pondría en riesgo el futuro económico de una comunidad autónoma que está liderando esta transformación, sino también el posicionamiento internacional de España en sectores clave para el empleo, la innovación y la soberanía tecnológica”, afirman.

Por todo ello, el Gobierno de Aragón apela “a una regulación que siga las directrices de Europa, que impulse y no frene, que proteja sin paralizar, y que esté alineada con los objetivos estratégicos del país en materia de digitalización y competitividad”. En este contexto, “si el Real Decreto establece requisitos excesivos, podría afectar principios clave como la seguridad jurídica y la proporcionalidad, desincentivando la inversión y dificultando la competitividad”, reprocha.

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ya dejó claro la pasada semana que, a su juicio, este plan “es escaso” y “llega tarde” a las demandas energéticas que tiene la Comunidad para atender el volumen de centros de datos que se quieren instalar en el territorio. “Ni son las decisiones que esperábamos ni son las que necesita Aragón. No nos han llamado ni para conocer qué proyectos están llamando a las puertas de la comunidad autónoma”, afirmó.

Desde el clúster de la energía Clenar se muestran más cautos a la espera de tener más información sobre los planes de inversión del Ministerio. “Estamos pendientes de que convoquen los concursos de demanda desde hace 14 meses. Entendemos que hay energía suficiente para hacer los centros de datos anunciados”, ha apuntado este martes el presidente de Clenar, Pedro Machín.

También desde Amazon Web Services, que ya tiene sus tres primeros centros de datos en marcha, están esperando a los concursos para saber si podrán contar con toda la energía solicitada para su ampliación. “Es una buena oportunidad para España y nos consta que va a haber mucha atención a qué proyectos son más maduros y van a dejar más beneficios al territorio. Amazon Web Services está intentando hacer los deberes”, ha expuesto su director de Relaciones Institucionales, David Blázquez.