Alerta y preocupación entre los empresarios por el absentismo: "Es como si 46.500 personas no fueran a trabajar ni un día"

“Año tras año se va incrementando y no somos capaces de estabilizar y dar solución a esta lacra”. Así de contundentes se ha mostrado el presidente de CEOE Aragón, Miguel Marzo, al presentar los datos sobre el absentismo laboral que alertan de un “problema muy grande” para la sociedad y que amenaza con poner en riesgo, según la patronal, la salud de las empresas.

Según los datos de un informe de CEOE, cada trabajador habría faltado a su puesto de trabajo durante casi 125 horas (más de 15,5 días) por baja temporal u otros permisos como maternidad, matrimonio o fallecimiento de familiar, que están recogidos en las leyes y en los convenios. No se incluyen ni las vacaciones ni los días festivos.

Con ello, la tasa de absentismo se sitúa en el 7,5% que, más allá del dato, a los empresarios les preocupa la evolución en los últimos años. En 2008 se situaba en el 4,7% y, en 2019, en el 5,9%, alcanzando el mayor nivel en dos décadas si se exceptúan los años de la pandemia.

Traducido en datos más concretos, el informe sostiene que esta tasa de absentismo supondría el equivalente a que más de 46.500 personas no acudieran a trabajar ni un solo día durante el pasado 2024. “Este problema lo debemos resolver entre toda la sociedad aragonesa”, ha apuntado Marzo.

Además, los datos de CEOE muestran cómo han crecido las bajas laborales desde 2008, tanto en duración como en número. Ahora duran, de media, 41,2 días, mientras que en 2008 se extendían por 30 días. Y, actualmente, hay en vigor 54,2 expedientes por cada mil trabajadores, cuando en 2008 eran de 26,5. “Se inician más procesos y tardan más en cerrarse”, remarca el presidente de la patronal.

Por edades, sorprende un dato que ni los responsables del propio informe saben explicar. “El incremento del número de bajas es muy superior en trabajadores de 16 a 25 años que en mayores de 55. Desde el punto de vista científico o médico es difícil de explicar. Ninguno hubiéramos apostado por que fuera así”, ha afirmado Marzo, que, no obstante, rehuye de culpar directamente a los jóvenes de este aumento.

Todo ello, añaden, genera un impacto de 862 millones de euros, que se reparten entre empresas e instituciones públicas prácticamente a partes iguales por el pago de las prestaciones.

¿Más poder a las mutuas?

Para solucionarlo, desde CEOE Aragón proponen dar un mayor poder a las mutuas, que, dicen, aceleran el tiempo de tratamiento de los casos que abordan directamente. “El periodo de curación en los procesos tratados en el servicio general es un 43% más lento que el de las mutuas. Proponemos que se dé mayor capacidad a las mutuas para tramitar estas incapacidades para acercarnos a los números que están consiguiendo. Sería una medida rápida”, ha señalado el presidente de los empresarios.

Porque, a juicio de Marzo, hay un “deterioro” de la Atención Primaria que ralentiza la resolución de los problemas médicos, además de una falta de profesionales y equipos de evaluación en la Seguridad Social.

El presidente de la patronal no cree que las condiciones de trabajo estén detrás de este repunte, ya que considera que “han mejorado” en “todas las empresas” en los últimos años.