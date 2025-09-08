La reducción de jornada, primer frente del curso para UGT y CCOO: “Tumbarla sería un fraude democrático”

Este lunes 8 de septiembre también ha sido día de ‘Vuelta al cole’ para los principales dirigentes de UGT y CCOO. Los dos sindicatos mayoritarios se han reunido para trazar la hoja de ruta y marcar el rumbo de las demandas sociales de los próximos meses, con la reducción de jornada laboral como el primer frente abierto.

Será este miércoles cuando se someta a una primera votación de enmiendas, ya que después todavía le restará un camino por la Cámara Baja, pero los sindicatos ya han dejado clara su postura ante la importancia de que este proyecto de ley salga adelante. “Sería un fraude democrático lo que puede ocurrir el miércoles si se tumba ese proyecto de ley”, ha expuesto el líder de CCOO, Manuel Pina.

Por ello, los dos sindicatos se manifestarán el próximo miércoles, a las 17.30, misma hora de la votación, frente a las sedes de CEOE en las tres capitales aragonesas para exigir un cambio en su postura frente a la reforma laboral. “La CEOE se negó a negociar desde el primer momento y está presionando para tumbar el proyecto sin debate. El diálogo social no es sólo cuando me conviene, es hablar de cualquier tema intentando llegar a consensos”, ha subrayado Pina.

Para los sindicatos, esta reducción a 37,5 horas debe ser solo el “primer paso” hacia un recorte mayor, pero son conscientes de las dificultades de que salga adelante al requerir el voto de Junts. “Es muy difícil que los parlamentarios puedan explicar por qué van a votar que no a este Real Decreto y por qué van a negarle a la inmensa mayoría de los ciudadanos de este país que puedan tener una vida mejor”, ha apuntado el secretario general de UGT, José Juan Arcéiz.

Y no será un tema que vayan a dejar pasar, porque el proyecto de ley incluye otras cuestiones como el control horario, la desconexión digital o derechos de conciliación. “Entendemos que no debería de tumbarse, que debería de pasar a un debate político en el Congreso, pero si se impide, seguiremos presionando para que este tema no se quede orillado”, ha señalado Pina.

Siniestralidad laboral

Otro asunto que centra especialmente los focos de los sindicatos es la siniestralidad laboral. El pasado mes de agosto hizo saltar de nuevo todas las alarmas al sumar casi una decena de víctimas en apenas unos días, y las instituciones, empresarios y sindicatos se van a reunir en próximos días para abordar medidas que frenen esta lacra.

“No podemos seguir permitiendo que la gente muera por ir a trabajar en unas circunstancias y unos accidentes que no son propios de los años en los que estamos. Un accidente de tráfico puede ser una cuestión de mala suerte, pero una caída de un tejado, como ha pasado en el último accidente mortal, en el siglo XXI, es insufrible e imperdonable”, ha incidido Arcéiz.

En este sentido, los sindicatos señalan directamente a las empresas, que son ellas quienes deben garantizar la seguridad: “Las empresas son las que tienen la responsabilidad de la vigilancia de la prevención de riesgos. Alguien tiene que vigilar que se cumpla la prevención”, ha afirmado Pina.