Los duros recortes de Ryanair llegan a Zaragoza: varios vuelos en riesgo en el aeropuerto de la capital

La conocida aerolínea irlandesa Ryanair ha anunciado este miércoles 3 de septiembre que recortará un millón de plazas a partir de invierno en España. Esto supone la reducción de un 41% de plazas en aeropuertos regionales como Zaragoza, aeropuerto en el que la compañía low cost reducirá su capacidad un 45%, casi a la mitad (alrededor de 70.000 plazas).

Como ha anunciado el consejero delegado de la aerolínea, Eddie Wilson, en total, Ryanair cancela 36 conexiones directas con la España regional y las Islas Canarias. Además, suspende todos los vuelos a Vigo a partir del 1 de enero de 2026 y a Tenerife Norte a partir del inicio de la temporada de invierno de este año.

Asimismo, reduce la capacidad en otros cuatro aeropuertos regionales: Zaragoza (un 45% menos), Santander (38%), Asturias (16%) y Vitoria (2%).

El aeropuerto de Zaragoza, igual que el resto de ciudades españolas, sabían de este riesgo, debido a la guerra entre Ryanair y Aena. Y es que este recorte se produce en respuesta al anuncio de Aena de incrementar las tasas aeroportuarias un 6,5% para 2026, hasta los 11,03 euros por pasajero, lo que Ryanair califica de “injustificable”.

Actualmente, Ryanair cuenta en Zaragoza con una serie de líneas regulares, que conectan a la capital aragonesa con varios destinos en España, Europa o Marruecos: Santiago de Compostela, Marrakech, Bruselas, Milán, Londres, París, Fez o Palma de Mallorca.

De estos tres últimos ya no se pueden comprar billetes a partir de noviembre desde hace meses, por lo que Ryanair ya había dejado varias rutas en el aire en su programación de invierno, algunas de ellas claves para Zaragoza.

No obstante, ahora la aerolínea no ha concretado las líneas directas que se suprimen o que reducen su frecuencia.

Por otro lado, desde el Gobierno de Aragón se tenían esperanzas en negociar con Ryanair la instalación de una base permanente en Zaragoza, lo que supondría un refuerzo en la planificación del Aeropuerto. Estas últimas decisiones de la compañía de bajo coste no llevan al optimismo, pero el Ejecutivo no renuncia a la base.