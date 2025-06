Ibercaja apuesta por impartir educación financiera en las aulas: "Solo un bachillerato tiene asignatura económica"

Un 27% de los españoles considera que sus conocimientos sobre cómo gestionar su dinero son insuficientes para tomar las mejores decisiones para sí mismo y su familia. Esta percepción es más frecuente entre las mujeres que entre los hombres y en los hogares con menos ingresos.

Así lo refleja el último estudio elaborado por Ibercaja y Funcas, que muestra cómo un sector importante de la población -más de una de cada cuatro personas- tiene la percepción de no contar con suficiente cultura financiera en su día a día y para gestionar sus finanzas y ahorros.

Ante ello, desde Ibercaja insisten en la necesidad de incorporar la educación financiera en las aulas, ya que, como afirma el presidente de la entidad, Francisco Serrano, “todavía queda mucho camino por recorrer”.

“Solo un bachiller tiene asignatura económica, por lo que puede salir un médico o abogado que no tiene esos conocimientos. Sería necesario que la educación financiera formara parte de los colegios. Es necesario que los jóvenes tengan sólidos conocimientos financieros para cuando les toque, cómo gestionar y planificar sus ahorros”, ha expuesto.

En la encuesta también se observa una relación clara e inversa con el nivel de renta: el porcentaje que afirma no tener suficiente cultura financiera asciende al 31% entre quienes viven en hogares con ingresos inferiores a los 1.500 euros mensuales, pero se reduce al 25% a partir de los 2.000 euros.

Además, cuando se pregunta a los encuestados si saben lo que son algunos productos financieros, se confirma la autopercepción generalizada de escasa cultura financiera: un 35% de los encuestados declara no saber qué son las Letras del Tesoro, un 28% no conoce las criptomonedas, un 23 % no sabe qué es un fondo de inversión y un 20% desconoce los depósitos a plazo fijo.

Aunque no hay datos por comunidades, los redactores del informe creen que estos porcentajes podrían ser incluso más altos en Aragón, con una población más mayor y con menos acceso a estas fuentes de información. “Las personas mayores tienen, en algunos proyectos, desventajas respecto a las de mediana edad. En una población envejecida, podemos entender que hay más dificultades”, ha afirmado María Miyar, directora de estudios sociales de Funcas.

Para ello, Ibercaja y Funcas han renovado su acuerdo de colaboración para ayudar a mejorar el grado de alfabetización financiera en España. La entidad, a través de Fundación Ibercaja, desarrolla desde 2013 un programa de educación financiera consolidado, alineado con el Plan Nacional de Educación Financiera y con los principios de imparcialidad, transparencia y rigor.