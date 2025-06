Los primeros emisarios chinos, cazados en las calles de Figueruelas: “Es estrictamente confidencial”

Figueruelas ya se está preparando para la llegada de unos 2.000 trabajadores procedentes de China para la construcción de la gigafactoría de baterías de Stellantis. La compañía automovilística y su socia CATL están trabajando a toda velocidad para facilitar la instalación de todas estas personas, cuyo desembarco obliga a preparar desde vivienda hasta servicios sanitarios y educativos.

La mayor parte aterrizarán en territorio aragonés durante los próximos años, aunque ya hay primeros emisarios paseándose por las calles de Figueruelas. Una periodista de laSexta ha cazado a un grupo mientras grababan un reportaje por comercios de la localidad, aunque no ha tenido mucha suerte cuando ha intentado preguntarles. “No podemos hacer ningún tipo de declaración, es estrictamente confidencial”, decía uno de sus acompañantes, mientras el resto pedían que no les enfocaran.

Mientras, las autoridades ya colaboran estrechamente con los municipios afectados para organizar el alojamiento provisional de los empleados extranjeros, que llegarían de forma gradual. Se baraja como opción inicial la instalación de viviendas modulares, completamente equipadas, entre las localidades de Figueruelas y Pedrola, próximas al lugar donde se levantará la nueva factoría.

Además, ello obligará a reforzar los centros de salud y los colegios en aquellas localidades que acojan a estos trabajadores, que podrían incrementar notablemente las localidades donde se ubiquen.

Esta sería la primera vez que se aborda un aterrizaje de estas características en Aragón. Se ampara en el marco de la Ley 143/2013, centrada en grandes inversiones y sectores estratégicos, y permite agilizar la contratación y legalización de trabajadores mediante una tramitación grupal desde el país de origen.

No obstante, Figueruelas ya vivió una situación similar a comienzos de los años 80, cuando llegaron multitud de trabajadores alemanes para iniciar los trabajos en la actual fábrica de vehículos, mientras se formaba al personal del territorio.

Se espera que la gigafactoría genere cerca de 3.000 empleos en total, muchos de ellos con exigencias formativas específicas. La mayoría de las contrataciones serán de nuevos trabajadores, con un enfoque en perfiles técnicos y de alto valor añadido.

Según las previsiones iniciales, Figueruelas comenzará a fabricar baterías para el vehículo eléctrico a partir de 2026. Aunque la nueva gigafactoría no estará finalizada hasta marzo de 2028, los planes de la compañía pasan por iniciar la producción con antelación, con el objetivo de que puedan venderse por distintos países y que ayude a reducir el precio del coche eléctrico.

La nueva gigafactoría se ubicará en un terreno de 80 hectáreas dentro del actual centro productivo de Stellantis en Figueruelas, en el extremo noroeste, y que se encuentra sin uso. Este suelo ya fue adquirido por General Motors en 1982 y recalificados como uso industrial para abordar nuevos proyectos en la fábrica, lo que fue un aspecto relevante a la hora de que la compañía optara por ubicar la gigafactoría en Zaragoza.