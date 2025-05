Las casas modulares, una solución a la falta de vivienda: "Esperar tres años a que te den un piso será cosa del pasado"

La falta de vivienda se ha convertido en una de las grandes preocupaciones para los ciudadanos y, por ende, para las instituciones, que buscan la fórmula más imaginativa para acelerar la construcción y aumentar la oferta, lo que ayudaría a reducir unos precios cada vez más excluyentes. Entre ellas, la construcción modular, comúnmente llamada ‘prefabricadas’, se está erigiendo como una solución a uno de los problemas sociales de la década, ofreciendo obra de alta calidad.

Una de las empresas que se está haciendo fuerte en esta construcción modular es Metro7, un estudio de arquitectura de 10 años de vida que se ha especializado en este tipo de obras y que, desde su nave en Pinseque, en Zaragoza, ha levantado edificios en Lisboa, Madrid, Navarra o Gerona, entre otras. “Estamos apostando muy fuerte por este cambio en el sector. Va a permitir ofrecer a los usuarios una solución a los problemas de precios que estamos viviendo”, ha apuntado Jose Bailach, socio y director de diseño e innovación en Metro7

Y es que, lejos de la creencia popular ya antigua, estos edificios prefabricados cuentan con altos estándares de calidad para garantizar un producto de calidad, que no solo se limita a la vivienda, sino también a hospitales o colegios. “Se hablaba vulgarmente de que si eran casetas o bungalows. Es todo lo contrario. Logramos que la construcción de más alta calidad sea la primera beneficiada”, señala Bailach.

Para ello, la empresa fabrica los módulos en sus naves, en unas condiciones más favorables y ágiles, y lo transportan al emplazamiento final para instalarlos. “Nos permite producir más en menos tiempo. Es un proceso a cubierto, en una nave, más coordinado y rápido. Estamos reduciendo tiempos de construcción, al menos, a la mitad y, en muchos casos, a un tercio”, explica el director de diseño de Metro7.

Proceso de fabricación de los módulos en las instalaciones de Pinseque Metro7

No en vano, sus dos últimos proyectos en Zaragoza han destacado por su espectacularidad a la hora de instalarlos, como el nuevo hotel en la calle Mayor levantado en únicamente cinco días, o la rehabilitación de un edificio de 40 viviendas en el área de Balsas del Ebro Viejo, permitiendo que se incorpore un ascensor por fuera de la fachada. “Estamos intentando encontrar soluciones que aceleren la rehabilitación de edificios existentes con problemas básicos, como una accesibilidad baja sin ascensor para la población mayor”, destaca Bailach.

Pero no va a parar aquí. Actualmente, ya están trabajando en otro hotel de ocho plantas en el centro de Zaragoza, replicando al de la calle Mayor, o viviendas unifamiliares de alto standing, junto a otros en Madrid de mayor entidad y que aún no se pueden desvelar. “No solo es vivienda, sino que también hay más usos relacionados con colegios y otros servicios públicos que aportan mucho a la sociedad por su rapidez y mejora de tiempos”, sostiene.

Montaje de la estructura para ascensor en una vivienda ya construida Metro7

“Este es el camino”

Con ello, desde el propio sector de la construcción se empieza a ver como una de las grandes soluciones para combatir el problema de la falta de vivienda y, en consecuencia, de los altos precios, y ya asumen que se debe avanzar hacia ello. “Lleva muchos años sin avanzar a nivel tecnológico. No hemos evolucionado y ha sido un hándicap que debemos mejorar”, inciden desde Metro7.

Así, los responsables de este estudio de arquitectura zaragozano, que con 20 trabajadores diseña, produce e instala los módulos, ven al mercado “maduro” y consciente del paso adelante que se debe dar. “Estamos encontrando el cliente que entiende las ventajas de nuestra construcción. Yo creo que, en poco tiempo, tendremos que contar a nuestros hijos que había que esperar tres o cuatro años hasta que nos dieran una casa. Será cosa del pasado”, sostiene Bailach.

Montaje de un hotel modular en el centro de Zaragoza Metro7

De hecho, el Gobierno central ya ha lanzado un nuevo Perte de vivienda industrializada, con 1.300 millones de euros en los próximos diez años, que desde Metro7 ven “muy esperado” pero “mejorable”. “Transformar la construcción requiere de una inversión muy importante y hablamos de 130 millones de euros cada año. A bote pronto, se considera bastante poco”, lamenta.