El zaragocismo dijo basta: multitudinario rechazo a la gestión de Jorge Mas al grito de "directiva dimisión"

Protesta de la afición del Real Zaragoza contra la directiva del club Raúl Gascón E. E.

El Real Zaragoza se juega desde las 21.15 horas sus últimas oportunidades para mantener un escaso hilo de vida y soñar con un milagro en forma de permanencia en Segunda División. Una auténtica final ante un Sporting sin nada en juego y ante el que no vale otra cosa que la victoria.

Pero antes se jugó otro partido, en el que la afición del Real Zaragoza alzó la voz y dijo basta, harta de una propiedad que llegó hace 4 años con voces de grandeza y que ha conducido a un histórico del fútbol español a estar con pie y medio fuera del fútbol profesional.

Con gritos de “directiva dimisión”, multitud de aficionados se han concentrado una hora antes del partido en las proximidades del Ibercaja Estadio, dejando patente un enfado que ya no se puede obviar ni al otro lado del Atlántico ni en el palco del Metropolitano, por mucho que a esa hora se esté despidiendo a Griezmann.

Convocados por la Federación de Peñas y los colectivos de la grada Gol de Pie, los aficionados se han concentrado frente a la puerta 2 del campo con pancartas, cánticos y gritos.

Protesta de la afición del Real Zaragoza contra la directiva del club Raúl Gascón E. E.

“Esto no puede continuar así. Son ya muchos años sin rumbo y nos vamos directos al pozo de la Primera RFEF”, decía Andrés, vestido con su clásica indumentaria zaragocista con la que acude a cada partido.

Como él, aficionados de todas las edades se han congregado, hartos de una directiva sin proyecto, identidad ni sentimiento zaragocista.

Protesta de la afición del Real Zaragoza contra la directiva del club Raúl Gascón E. E.

“Se puede descender, pero no dejar al club abandonado a su suerte como un solar, y eso es lo que están haciendo”, lamentaba Alberto, acompañado de su hijo, uno de tantos pequeños zaragocistas que no saben lo que es celebrar una alegría con su equipo.

El enfado se trasladará a dentro del Ibercaja Estadio, ya que en el minuto 12 está previsto el lanzamiento de billetes con la cara impresa de Jorge Mas con el lema “la afición no se vende”.