Las drásticas consecuencias que tendría el descenso del Real Zaragoza a Primera RFEF: un drama económico y social

El pasado domingo se cumplieron 31 años del mayor título de la historia del Real Zaragoza, la Recopa de París ante el Arsenal. Más de 3 décadas de una noche en la que el Parque de los Príncipes se pintó de blanquiazul, y en la que el club reinó en Europa.

Sin embargo, no hubo ni una mención desde el club hacia este hito, tan vanagloriado en otras épocas. Ni un tuit, ni un post en Instagram… El silencio marcó el mayor día que tiene el zaragocismo para recordar lo que un día fue.

No es para menos. Horas antes, el equipo, que amanece este domingo como colista antes de jugar ante el Sporting, perpetró otra calamidad de partido ante el Valladolid, quedando con pie y medio fuera del fútbol profesional, y a punto de firmar un descenso a Primera RFEF que aún no está rubricado por la manía del Cádiz de mantener con vida a todos sus rivales.

Una caída a los infiernos que no solo será un drama social, sino también económico para una sociedad anónima deportiva con 40 millones de euros de deuda a junio de 2025, sin incluir la última ampliación de capital de 12 millones ni el préstamo de la propiedad para pagar la cuota de La Nueva Romareda.

En la temporada 2024/2025, la última con las cuentas anuales públicas y aprobadas, el presupuesto del club rondó los 18 millones de euros, de los que 11,5 millones se correspondían a la plantilla deportiva y 3,8 a personal no deportivo.

En este último apartado se incluye desde el director deportivo, médicos y fisios hasta trabajadores de oficinas, administración, comunicación o marketing, un total de 120 trabajadores cuya situación laboral también podría quedar en entredicho.

Unas cantidades que, sin una inyección directa de la propiedad, sufrirían un drástico recorte fuera del fútbol profesional. Y es que la principal cuantía de ingresos, los derechos televisivos, de 6,6 millones de euros, desaparecería casi por completo, ya que la Primera RFEF suele repartir 5 millones entre los 40 clubes.

El ejemplo del Real Zaragoza lo tiene claro. En las últimas temporadas, equipos como Deportivo de la Coruña, Málaga y Tenerife, de una masa social y presupuesto que se puede considerar similar, cayeron al pozo. Los gallegos tardaron cuatro temporadas en volver y tuvieron que ser rescatados por una aportación sin comparación de Abanca, mientras que andaluces y canarios ascendieron en su primer intento con presupuestos récord.

Este año, el Tenerife ha contado con un presupuesto de 10,4 millones de euros, de los que 5,6 los destina a su primer equipo y 3 a la estructura no deportiva. Ello ha sido posible por su masa social y el mantenimiento del número de abonados y su gestión comercial.

Un proyecto acabado

En cualquier caso, haya o no descenso, la dramática temporada que vive el club da una clara muestra de que el proyecto de la propiedad encabezada por Jorge Mas está más que acabado. Desde su aterrizaje en mayo de 2022, este grupo inversor ha inyectado 42,5 millones de euros en el club, reduciendo la deuda externa a menos de la mitad, de 62,6 a 26 millones.

Pero todo ello ha ido acompañado de un auténtico destrozo deportivo. Pese a mensajes ambiciosos que han llenado titulares, la realidad es que el equipo completa 4 temporadas peleando por evitar el descenso, sin ninguna luz a futuro.

Cuatro números son definitorios: 10, 13, 15 y 18. Es la posición del equipo en la tabla, en el último año de la anterior propiedad y los tres con Jorge Mas como presidente. La tendencia es clara, y a ello se aboca si no hay una solución urgente en las tres últimas jornadas.

Pero más allá de las cifras, el destrozo también queda en lo cualitativo y en lo sentimental, con una Ciudad Deportiva como un solar y unas oficinas aciagas de corazón zaragocista en los puestos directivos.

Y la afición ha dicho basta, harta de un presidente que ni está ni se le espera, un Consejo de Administración que gobierna a través de Zoom y cargos más pendientes de lo que ocurre en el césped del Metropolitano. Este domingo protestará antes del partido contra el Sporting, y lanzará billetes con la cara de Jorge Mas.

¿Y La Nueva Romareda?

El posible descenso del Real Zaragoza llegaría en un momento crucial de uno de los proyectos estrella de la ciudad: la construcción de La Nueva Romareda. Casi dos años después del inicio de la demolición del Gol Sur, la obra está en un momento decisivo, a 13 meses de que se cumpla el plazo para entregar el estadio.

Después del reajuste en el calendario que ya hubo que firmar por el impago en 2024, el Real Zaragoza debe ingresar 5 millones de euros antes del 31 de diciembre.

Tanto el presidente Jorge Azcón como la alcaldesa Natalia Chueca se han afanado esta semana en garantizar que el proyecto no corre peligro, y que Zaragoza no perderá la oportunidad de ser sede del Mundial 2030.

“Hay que acabar el proyecto de La Romareda. Es absolutamente prioritario que tengamos un nuevo campo de fútbol en la capital de Aragón. En el año 2030 se juega un Mundial y la cuarta ciudad de España no puede quedarse fuera”, decía Azcón el pasado domingo en una entrevista en EL ESPAÑOL DE ARAGÓN.

No en vano, en cualquier escenario de descenso o permanencia, el pago a La Nueva Romareda tiene un encaje prácticamente imposible en las cuentas del club, y la única solución a la que estaría abocada la propiedad es a asumir, de nuevo, esos 5 millones de euros, como ya hizo con los 10 de 2025.

El Real Zaragoza tiene comprometidos 40 millones hasta 2028, de los que ya ha aportado 16. Tras los 5 de 2026, el año más crítico será 2027, en el que tiene que ingresar 12 millones. En el último año, tendrá que abonar 7 millones.