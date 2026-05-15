De antidisturbios a guías caninos: un gran despliegue policial vigilará el decisivo Real Zaragoza-Sporting del domingo

La situación para el Real Zaragoza es crítica. Anclado al descenso en Segunda División, está a un paso de descender a Primera RFEF si no levanta una dinámica de siete partidos sin ganar, que los han dejado con 35 puntos, a 4 de la salvación a falta de 3 jornadas.

Unos resultados que se han traducido en un desánimo por parte de la afición. Sin ir más lejos, tras la última derrota en el Ibercaja Estadio ante el Granada, la afición se agrupó a las afueras del estadio en el Parking Norte para mostrar su descontento contra el club a base de gritos, insultos y alguna que otra pedrada que acabó con ventanas del autobús del Real Zaragoza fracturadas. Esto se suma a las pintadas que han denunciado los jugadores sufrir en sus casas ante los malos resultados.

Para mostrar su enfado, los aficionados del club prevén concentrarse a las 20.30 a las afueras del campo en modo de protesta ante la gestión y la situación en la tabla y que se trasladará al interior del campo con el lanzamiento de billetes en el minuto 12.

A pesar de que el partido de este domingo contra el Sporting de Gijón no se ha declarado de alto riesgo, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado desplegarán un amplio dispositivo de seguridad coordinado por la Policía Nacional, como viene siendo habitual. Si bien en esta ocasión tiene una gran relevancia ante los últimos episodios de violencia.

https://www.elespanol.com/aragon/deportes/real-zaragoza/20260510/aparecen-vergonzosas-pintadas-frente-vivienda-jugador-real-zaragoza-dani-gomez-mercenario-localizado/1003744240044_0.html

Así, se contará con Unidades de Intervención Policial (UIP), conocidos también como antidisturbios, en el que su trabajo para este próximo domingo se centra en el control de masas, intervención en caso de conflicto y protección de zonas sensibles en los alrededores del campo. Además, entre sus fines también está escoltar a los hinchas visitantes.

Habituales de este tipo de eventos deportivos y que estarán presentes son la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) la cual lleva el control de los perímetros y accesos. Entre sus labores también está constituir patrullas dinámicas y de respuesta rápida.

Su punto de trabajo se suele centrar en los alrededores del estadio y punto principal las zonas de reunión de los aficionados. Por lo que este domingo se le podrá ver en la Fan Zone donde los hinchas del Real Zaragoza tienen su punto base antes de los partidos.

A estos se une los ZETA que hacen refuerzo exterior y atienden llamadas de lo que pase en el exterior. Un apoyo general para todo el entramado que supone un partido del Real Zaragoza.

Además, agentes de cuatro patas cerciorarán este domingo que todo está en orden en la previa del partido recorriendo las inmediaciones en un trabajo de prevención.

Aunque no está declarado de alto riesgo, si fuera necesario la Unidad de Subsuelo participa también para una cobertura total, al igual que la Unidad Aérea con el helicóptero y drones.

Momentos de tensión

Una cobertura que tiene vital importancia ante la tensión que se vive entre los aficionados y los jugadores y dirección del Real Zaragoza. La derrota frente al Granada fraguó el momento de mayor hostilidad esta temporada, con más de un centenar de aficionados esperando a la salida del club para increpar el autobús en el que iban los jugadores.

Eso se tradujo en lanzamientos de piedras que dejaron en muy mal estado el bus del equipo. Un acto de violencia que no tuvo que lamentar ningún herido, a diferencia del ocurrido el pasado noviembre cuando los hinchas del Real Zaragoza se concentraron una hora antes a las puertas del estadio.

Lamentablemente, un niño acabó herido al ser golpeado por una piedra en los lanzamientos que se produjeron contra el autobús.