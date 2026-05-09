Real Valladolid - Real Zaragoza, LaLiga Hypermotion en directo: el Valladolid firma la sentencia del Zaragoza

Cuando parecía que todo estaba perdido, una pequeña luz se ha asomado en el duro camino del Real Zaragoza en esta Segunda División.

La derrota del Cádiz abre, otra vez, una ventana de esperanza para un equipo que lo vio todo perdido con el gol del Granada la pasada semana y que ahora tiene la oportunidad de ponerse a 1 punto de la permanencia.

Para ello, solo vale ganar a un Valladolid que también lleva meses conviviendo con el agua al cuello y en una bronca constante, pero ante el que hay que sumar 3 puntos para mantener vivo el sueño.