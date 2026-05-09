Real Valladolid - Real Zaragoza, LaLiga Hypermotion en directo: el Valladolid firma la sentencia del Zaragoza
Los de David Navarro visitan al José Zorrilla con la esperanza de salir a un solo punto de la permanencia.
Más información: No va más: el Real Zaragoza quiere dar síntomas de vida en Valladolid antes de entregar el último clavo del ataúd
Cuando parecía que todo estaba perdido, una pequeña luz se ha asomado en el duro camino del Real Zaragoza en esta Segunda División.
La derrota del Cádiz abre, otra vez, una ventana de esperanza para un equipo que lo vio todo perdido con el gol del Granada la pasada semana y que ahora tiene la oportunidad de ponerse a 1 punto de la permanencia.
Para ello, solo vale ganar a un Valladolid que también lleva meses conviviendo con el agua al cuello y en una bronca constante, pero ante el que hay que sumar 3 puntos para mantener vivo el sueño.
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FINAL
Se acabó el partido, y se acabó la vida del Real Zaragoza en Segunda División. El equipo cae en el José Zorilla víctima de sus propios errores groseros en defensa y de no saber marcar a un rival que era otra calamidad en defensa.
En breve, la crónica completa en EL ESPAÑOL DE ARAGÓN
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90' | 2-0 | Amarilla a Larios y 5 minutos de añadido
Larios ve otra tarjeta amarilla en el momento en el que el colegiado añade 5 minutos.
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85' | 2-0 | Sentencia el Valladolid
¡Sentencia el partido el Valladolid! Regala Gomes el balón a Carvajal, que se queda mano a mano ante Adrián Rodríguez, a quien recorta y firma la sentencia de muerte del Zaragoza.
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81' | 1-0 | ¡Roja a Soberón!
¡Roja a Soberón! Fuentes Molina le muestra la tarjeta roja a Soberón por un plantillazo al tobillo de Latasa.
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77' | 1-0 | Agota cambios David Navarro
Agota cambios David Navarro. Se marcha Insua, tocado, y Dani Gómez y entran Pomares y Soberón.
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73' | 1-0 | Merece más el Zaragoza
Es el momento del Zaragoza, que ya va con todo hacia el área del Valladolid, pero no consigue encontrar el premio del gol
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66' | 1-0 | ¡Al palo Kenan Kodro!
¡Kenan Kodro se topa con el palo! Buena jugada individual de Dani Gómez en el área, la remató Kodro en el primer balón que tocó, pero se estrelló en el palo de Aceves.
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64' | 1-0 | Otro cambio en el Zaragoza
David Navarro mete más mordiente con Kenan Kodro en lugar de Francho.
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63' | 1-0 | ¡Paradón de Aceves!
¡Paradón de Aceves a un latigazo desde 30 metros de Toni Moya! Se empieza a entonar el Zaragoza ante un Valladolid nervioso.
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60' | 1-0 | Pitos en la grada del Pucela
La grada del Valladolid empieza a pitar a su equipo, que ve cómo el Zaragoza maneja el partido, aunque sin asediar la portería de Aceves.
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57' | 1-0 | ¡La ha tenido Insua!
¡A punto de marcar Insua! Caramelito de Rober González y remate de Insua que detiene Aceves sobre la línea.
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57' | 1-0 | Amarilla a Ponceau
De nuevo Rober González consigue forzar una tarjeta amarilla a un rival, Ponceau. Es el único a la altura.
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56' | 1-0 | Otro cambio en el Zaragoza
Segundo cambio en el Zaragoza. David Navarro recurre a Pinilla en lugar de Cuenca.
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51' | 1-0 | Córner de Toni Moya
Quiere vivir el Real Zaragoza cerca del área rival en el inicio de la segunda mitad. Toni Moya lo intentó en un córner, pero, como siempre, no consiguió rematar nadie.
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45' | 1-0 | Comienza la segunda parte
Arranca la segunda parte con cambio en el Real Zaragoza. David Navarro introduce a Gomes en el centro de la zaga por El Yamiq, que, como Insua, llevaba amarilla en una primera mitad calamitosa.
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DESCANSO
Señala Fuentes Molina el descanso después de mostrar una amarilla a El Yamiq. Mala primera parte de un Real Zaragoza que pierde 1-0 y no sabe aprovechar que el Valladolid también es una calamidad en defensa.
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41' | 1-0 | ¡Uy Dani Gómez!
La falta la colgó Rober y la remató en el segundo palo Dani Gómez, pero Aceves la envió a córner.
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40' | 1-0 | Amarilla a David Torres
Nueva tarjeta para el Valladolid. Ve la amarilla el central David Torres por dejarle un recado a Toni Moya.
Falta a favor del Zaragoza para colgarla al área.
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35' | 1-0 | Rober, la única luz
En medio de lo plano, ambiguo y falto de calidad que es el Real Zaragoza, Rober González aparece en la mediapunta como la única luz del equipo. Pero él solo no puede. Porque una sola persona no es capaz de lanzar el balón parado, rematarlo, llevar el balón al área, irse de 4 rivales y probar el disparo ante una muralla de jugadores del Valladolid.
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33' | 1-0 | Dani Gómez, a las manos de Aceves
Lo intentó Dani Gómez con un disparo desde dentro del área tras una buena recuperación y carrera de Cuenca, pero el balón fue a las manos de Aceves.