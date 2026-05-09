Rober González, en el Valladolid - Real Zaragoza

Rober González, en el Valladolid - Real Zaragoza LaLiga

Real Zaragoza

Real Valladolid - Real Zaragoza, LaLiga Hypermotion en directo: el Valladolid firma la sentencia del Zaragoza

Los de David Navarro visitan al José Zorrilla con la esperanza de salir a un solo punto de la permanencia.

Más información: No va más: el Real Zaragoza quiere dar síntomas de vida en Valladolid antes de entregar el último clavo del ataúd

Zaragoza
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Cuando parecía que todo estaba perdido, una pequeña luz se ha asomado en el duro camino del Real Zaragoza en esta Segunda División.

La derrota del Cádiz abre, otra vez, una ventana de esperanza para un equipo que lo vio todo perdido con el gol del Granada la pasada semana y que ahora tiene la oportunidad de ponerse a 1 punto de la permanencia.

Para ello, solo vale ganar a un Valladolid que también lleva meses conviviendo con el agua al cuello y en una bronca constante, pero ante el que hay que sumar 3 puntos para mantener vivo el sueño.

  1. Zaragoza

    FINAL

    Se acabó el partido, y se acabó la vida del Real Zaragoza en Segunda División. El equipo cae en el José Zorilla víctima de sus propios errores groseros en defensa y de no saber marcar a un rival que era otra calamidad en defensa.

    En breve, la crónica completa en EL ESPAÑOL DE ARAGÓN

  2. Zaragoza

    90' | 2-0 | Amarilla a Larios y 5 minutos de añadido

    Larios ve otra tarjeta amarilla en el momento en el que el colegiado añade 5 minutos.

  3. Zaragoza

    85' | 2-0 | Sentencia el Valladolid

    ¡Sentencia el partido el Valladolid! Regala Gomes el balón a Carvajal, que se queda mano a mano ante Adrián Rodríguez, a quien recorta y firma la sentencia de muerte del Zaragoza.

  4. Zaragoza

    81' | 1-0 | ¡Roja a Soberón!

    ¡Roja a Soberón! Fuentes Molina le muestra la tarjeta roja a Soberón por un plantillazo al tobillo de Latasa.

  5. Zaragoza

    77' | 1-0 | Agota cambios David Navarro

    Agota cambios David Navarro. Se marcha Insua, tocado, y Dani Gómez y entran Pomares y Soberón.

  6. Zaragoza

    73' | 1-0 | Merece más el Zaragoza

    Es el momento del Zaragoza, que ya va con todo hacia el área del Valladolid, pero no consigue encontrar el premio del gol

  7. Zaragoza

    66' | 1-0 | ¡Al palo Kenan Kodro!

    ¡Kenan Kodro se topa con el palo! Buena jugada individual de Dani Gómez en el área, la remató Kodro en el primer balón que tocó, pero se estrelló en el palo de Aceves.

  8. Zaragoza

    64' | 1-0 | Otro cambio en el Zaragoza

    David Navarro mete más mordiente con Kenan Kodro en lugar de Francho.

  9. Zaragoza

    63' | 1-0 | ¡Paradón de Aceves!

    ¡Paradón de Aceves a un latigazo desde 30 metros de Toni Moya! Se empieza a entonar el Zaragoza ante un Valladolid nervioso.

  10. Zaragoza

    60' | 1-0 | Pitos en la grada del Pucela

    La grada del Valladolid empieza a pitar a su equipo, que ve cómo el Zaragoza maneja el partido, aunque sin asediar la portería de Aceves.

  11. Zaragoza

    57' | 1-0 | ¡La ha tenido Insua!

    ¡A punto de marcar Insua! Caramelito de Rober González y remate de Insua que detiene Aceves sobre la línea.

  12. Zaragoza

    57' | 1-0 | Amarilla a Ponceau

    De nuevo Rober González consigue forzar una tarjeta amarilla a un rival, Ponceau. Es el único a la altura.

  13. Zaragoza

    56' | 1-0 | Otro cambio en el Zaragoza

    Segundo cambio en el Zaragoza. David Navarro recurre a Pinilla en lugar de Cuenca.

  14. Zaragoza

    51' | 1-0 | Córner de Toni Moya

    Quiere vivir el Real Zaragoza cerca del área rival en el inicio de la segunda mitad. Toni Moya lo intentó en un córner, pero, como siempre, no consiguió rematar nadie.

  15. Zaragoza

    45' | 1-0 | Comienza la segunda parte

    Arranca la segunda parte con cambio en el Real Zaragoza. David Navarro introduce a Gomes en el centro de la zaga por El Yamiq, que, como Insua, llevaba amarilla en una primera mitad calamitosa.

  16. Zaragoza

    DESCANSO

    Señala Fuentes Molina el descanso después de mostrar una amarilla a El Yamiq. Mala primera parte de un Real Zaragoza que pierde 1-0 y no sabe aprovechar que el Valladolid también es una calamidad en defensa.

  17. Zaragoza

    41' | 1-0 | ¡Uy Dani Gómez!

    La falta la colgó Rober y la remató en el segundo palo Dani Gómez, pero Aceves la envió a córner.

  18. Zaragoza

    40' | 1-0 | Amarilla a David Torres

    Nueva tarjeta para el Valladolid. Ve la amarilla el central David Torres por dejarle un recado a Toni Moya.

    Falta a favor del Zaragoza para colgarla al área.

  19. Zaragoza

    35' | 1-0 | Rober, la única luz

    En medio de lo plano, ambiguo y falto de calidad que es el Real Zaragoza, Rober González aparece en la mediapunta como la única luz del equipo. Pero él solo no puede. Porque una sola persona no es capaz de lanzar el balón parado, rematarlo, llevar el balón al área, irse de 4 rivales y probar el disparo ante una muralla de jugadores del Valladolid.

  20. Zaragoza

    33' | 1-0 | Dani Gómez, a las manos de Aceves

    Lo intentó Dani Gómez con un disparo desde dentro del área tras una buena recuperación y carrera de Cuenca, pero el balón fue a las manos de Aceves.