Así hemos vivido el minuto a minuto del empate a 0 entre el Real Zaragoza y el Castellón de Segunda División

El Real Zaragoza se enfrenta este domingo al Castellón, segundo clasificado de Segunda División, en el Ibercaja Estadio. Lo hace con la necesidad de sumar los tres puntos para seguir peleando por salir del descenso, ahora mismo a cuatro puntos.

Los de Sellés llegantras empatar in extremis ante la Real Sociedad B, en un duelo directo que dejó algunas dudas después de haber conseguido vencer en El Sardinero 2-3.

Por segunda jornada consecutiva juega en casa, ante su afición, donde le está costando mucho sacar los partidos. Además, delante tiene a uno de los rivales más en forma de la categoría.