Ibercaja Estadio.

Ibercaja Estadio. E.E.

Real Zaragoza

Así hemos vivido el minuto a minuto del empate a 0 entre el Real Zaragoza y el Castellón de Segunda División

El equipo aragonés suma un punto ante el segundo clasificado de la categoría en un mal partido.

Zaragoza
Publicada
Actualizada

LAS CLAVES

El Real Zaragoza se enfrenta este domingo al Castellón, segundo clasificado de Segunda División, en el Ibercaja Estadio. Lo hace con la necesidad de sumar los tres puntos para seguir peleando por salir del descenso, ahora mismo a cuatro puntos.

Los de Sellés llegantras empatar in extremis ante la Real Sociedad B, en un duelo directo que dejó algunas dudas después de haber conseguido vencer en El Sardinero 2-3.

Por segunda jornada consecutiva juega en casa, ante su afición, donde le está costando mucho sacar los partidos. Además, delante tiene a uno de los rivales más en forma de la categoría.

  1. Zaragoza

    Real Zaragoza 0 - 0 Castellón | FINAL

    97': Final del partido. Empate a 0 entre el Real Zaragoza y el Castellón. Otro punto insuficiente para los maños, pero positivo por poder haber caído goleados.

  2. Zaragoza

    Real Zaragoza 0 - 0 Castellón | Córner para el Castellón con el tiempo cumplido

  3. Zaragoza

    Real Zaragoza 0 - 0 Castellón | Entra Aguirregabiria

    93': Último cambio en el Zaragoza. Se retira Guti y entra Aguirregabiria, que pisa el césped por primera vez tras su lesión.

  4. Zaragoza

    Real Zaragoza 0 - 0 Castellón | Roja a Cuenca

    89': Expulsado Cuenca por una dura entrada en una contra del Castellón.

  5. Zaragoza

    Real Zaragoza 0 - 0 Castellón | Amarilla para Álvaro

    85': Manotazo de Álvaro sobre Tachi en el área. Ve la amarilla el futbolista del Castellón.

  6. Zaragoza

    Real Zaragoza 0 - 0 Castellón | Triple cambio del Castellón

    73': Mueve ficha Pablo Hernández. Entran Camara, De Nipoti y Suero.

  7. Zaragoza

    Real Zaragoza 0 - 0 Castellón | Entra Dani Gómez

    71': Cambio en el Real Zaragoza. Entra Dani Gómez por Kenan Kodro.

  8. Zaragoza

    Real Zaragoza 0 - 0 Castellón | Buena acción del Zaragoza

    64': Lo intenta el equipo de Sellés con un buen Marcos Cuenca por la banda. Termina rematando Sebatián de segunda jugada y pega en la zaga del Castellón. Casi se envenena el esférico, pero la acción termina en córner.

  9. Zaragoza

    Real Zaragoza 0 - 0 Castellón | Tarjeta para Keidi Bare

    63': Suma otra cartulina amarilla el conjunto maño. Ahora la ve Keidi Bare por una falta cerca del área.

  10. Zaragoza

    Real Zaragoza 0 - 0 Castellón |Feo golpe

    55': Duro choque entre Juan Sebastián y Mabil. Se pegan de frente y ambos caen al suelo. Se levantan tras ser atendidos.

  11. Zaragoza

    Real Zaragoza 0 - 0 Castellón | Gol anulado al Castellón

    54': Marca Barri, pero el colegiado anula el tanto por fuera de juego previo de Jakobsen.

  12. Zaragoza

    Real Zaragoza 0 - 0 Castellón | Disparo de Sebastián

    53': Casi aprovecha el balón parado el Real Zaragoza. Cabecea Tachi y dispara Sebastián desde el borde del área fuera.

  13. Zaragoza

    Real Zaragoza 0 - 0 Castellón | Tarjeta Juan Sebastián

    50': Falta peligrosa para el Castellón desde el costado y amarilla para Juan Sebastián.

  14. Zaragoza

    Real Zaragoza 0 - 0 Castellón | Empieza la segunda parte

    45': ¡En juego los segundos 45 minutos!

  15. Zaragoza

    Real Zaragoza 0 - 0 Castellón | Triple cambio

    Hay cambios en el Real Zaragoza. Se marchan Ale Gomes, Tasende y Valery, salen al terreno de juego. Marcos Cuenca, Juan Sebastián y Tachi. 

  16. Zaragoza

    Real Zaragoza 0 - 0 Castellón | DESCANSO

    51': Se va al descanso el encuentro con el mismo marcador inicial. La mejor noticia para el Real Zaragoza.

  17. Zaragoza

    Real Zaragoza 0 - 0 Castellón | Seis minutos de añadido

    45': Tiempo añadido a la primera parte, 6 minutos.

  18. Zaragoza

    Real Zaragoza 0 - 0 Castellón | Nueva llegada de los visitantes

    44': Cipenga remata al palo corto y saca Andrada a córner.

  19. Zaragoza

    Real Zaragoza 0 - 0 Castellón | ¡Qué lío de Insua!

    42': Susto en el área zaragocista. No controla Insua bien, se la cede a Andrada y aparece Jakobsen, que remata al pecho de Andrada.

  20. Zaragoza

    Real Zaragoza 0 - 0 Castellón | Amarilla a Brignani

    40': Es ahora un futbolista del Castellón el que ve la amarilla. 