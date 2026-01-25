Así hemos vivido el minuto a minuto del empate a 0 entre el Real Zaragoza y el Castellón de Segunda División
El equipo aragonés suma un punto ante el segundo clasificado de la categoría en un mal partido.
LAS CLAVES
- 19:40 SEGUNDA MITAD
- 19:24 DESCANSO
- 18:46 SE PARA EL PARTIDO
- 18:32 COMIENZA EL PARTIDO
El Real Zaragoza se enfrenta este domingo al Castellón, segundo clasificado de Segunda División, en el Ibercaja Estadio. Lo hace con la necesidad de sumar los tres puntos para seguir peleando por salir del descenso, ahora mismo a cuatro puntos.
Los de Sellés llegantras empatar in extremis ante la Real Sociedad B, en un duelo directo que dejó algunas dudas después de haber conseguido vencer en El Sardinero 2-3.
Por segunda jornada consecutiva juega en casa, ante su afición, donde le está costando mucho sacar los partidos. Además, delante tiene a uno de los rivales más en forma de la categoría.
-
Real Zaragoza 0 - 0 Castellón | FINAL
97': Final del partido. Empate a 0 entre el Real Zaragoza y el Castellón. Otro punto insuficiente para los maños, pero positivo por poder haber caído goleados.
-
Real Zaragoza 0 - 0 Castellón | Córner para el Castellón con el tiempo cumplido
-
Real Zaragoza 0 - 0 Castellón | Entra Aguirregabiria
93': Último cambio en el Zaragoza. Se retira Guti y entra Aguirregabiria, que pisa el césped por primera vez tras su lesión.
-
Real Zaragoza 0 - 0 Castellón | Roja a Cuenca
89': Expulsado Cuenca por una dura entrada en una contra del Castellón.
-
Real Zaragoza 0 - 0 Castellón | Amarilla para Álvaro
85': Manotazo de Álvaro sobre Tachi en el área. Ve la amarilla el futbolista del Castellón.
-
Real Zaragoza 0 - 0 Castellón | Triple cambio del Castellón
73': Mueve ficha Pablo Hernández. Entran Camara, De Nipoti y Suero.
-
Real Zaragoza 0 - 0 Castellón | Entra Dani Gómez
71': Cambio en el Real Zaragoza. Entra Dani Gómez por Kenan Kodro.
-
Real Zaragoza 0 - 0 Castellón | Buena acción del Zaragoza
64': Lo intenta el equipo de Sellés con un buen Marcos Cuenca por la banda. Termina rematando Sebatián de segunda jugada y pega en la zaga del Castellón. Casi se envenena el esférico, pero la acción termina en córner.
-
Real Zaragoza 0 - 0 Castellón | Tarjeta para Keidi Bare
63': Suma otra cartulina amarilla el conjunto maño. Ahora la ve Keidi Bare por una falta cerca del área.
-
Real Zaragoza 0 - 0 Castellón |Feo golpe
55': Duro choque entre Juan Sebastián y Mabil. Se pegan de frente y ambos caen al suelo. Se levantan tras ser atendidos.
-
Real Zaragoza 0 - 0 Castellón | Gol anulado al Castellón
54': Marca Barri, pero el colegiado anula el tanto por fuera de juego previo de Jakobsen.
-
Real Zaragoza 0 - 0 Castellón | Disparo de Sebastián
53': Casi aprovecha el balón parado el Real Zaragoza. Cabecea Tachi y dispara Sebastián desde el borde del área fuera.
-
Real Zaragoza 0 - 0 Castellón | Tarjeta Juan Sebastián
50': Falta peligrosa para el Castellón desde el costado y amarilla para Juan Sebastián.
-
Real Zaragoza 0 - 0 Castellón | Empieza la segunda parte
45': ¡En juego los segundos 45 minutos!
-
Real Zaragoza 0 - 0 Castellón | Triple cambio
Hay cambios en el Real Zaragoza. Se marchan Ale Gomes, Tasende y Valery, salen al terreno de juego. Marcos Cuenca, Juan Sebastián y Tachi.
-
Real Zaragoza 0 - 0 Castellón | DESCANSO
51': Se va al descanso el encuentro con el mismo marcador inicial. La mejor noticia para el Real Zaragoza.
-
Real Zaragoza 0 - 0 Castellón | Seis minutos de añadido
45': Tiempo añadido a la primera parte, 6 minutos.
-
Real Zaragoza 0 - 0 Castellón | Nueva llegada de los visitantes
44': Cipenga remata al palo corto y saca Andrada a córner.
-
Real Zaragoza 0 - 0 Castellón | ¡Qué lío de Insua!
42': Susto en el área zaragocista. No controla Insua bien, se la cede a Andrada y aparece Jakobsen, que remata al pecho de Andrada.
-
Real Zaragoza 0 - 0 Castellón | Amarilla a Brignani
40': Es ahora un futbolista del Castellón el que ve la amarilla.