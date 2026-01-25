Una mesa vuela en el Real Zaragoza - Castellón sobre un aficionado y el partido se detiene durante seis minutos

El fuerte viento, con lluvia, ha provocado que un material del Ibercaja Estadio caiga a la grada.

Susto en el Ibercaja Estadio durante el Real Zaragoza – Castellón. Como consecuencia del fuerte viento que se ha levantado en la capital aragonesa, una mesa de plástico auxiliar ha salido volando de la zona alta del campo, junto a las cabinas de prensa, hacia la grada, impactando en un aficionado.

Desde el inicio, las fuertes rachas de viento y la lluvia han marcado el partido. En el minuto 10, un material del campo ha salido volando cayendo sobre un seguidor de mediana edad, que, a priori, no ha sufrido ningún daño grave.

De inmediato, el colegiado del encuentro ha ordenado la detención y los servicios médicos han acudido a atender al aficionado. Finalmente, el juego ha estado parado hasta el minuto 16.

“Mantengan la calma, se está atendiendo una emergencia médica. El partido continuará”, anunciaba la megafonía del estadio.

ℹ️ El juego ha sido detenido en Ibercaja Estadio debido a una asistencia médica en la grada — Real Zaragoza (@RealZaragoza) January 25, 2026

Por suerte, la intensidad del aire se ha reducido notablemente momentos después.