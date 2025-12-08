Multitudinario último adiós a Manolo Villanova, leyenda del Real Zaragoza fallecido a los 83 años

Este sábado 6 de diciembre el mundo del fútbol fue sacudido con la trágica noticia del fallecimiento de Manolo Villanova a los 83 años, a causa del alzheimer que sufría desde hace unos años. El zaragocismo quedaba así huérfano de una de sus grandes figuras, referentes e ídolos.

Manolo Villanova fue guardameta del Real Zaragoza y un histórico entrenador en varias etapas, pero también una persona muy querida y apreciada por todos aquellos que habían tenido el placer de conocerlo. También por toda la afición.

Así se ha demostrado también durante estos días tanto con los incontables mensajes de dolor y condolencias como con la presencia de familiares, amigos y allegados en el velatorio y funeral.

El último adiós a Manolo Villanova ha tenido lugar este lunes 8 de diciembre a las 10.00 en el cementerio de Torrero. Ha sido emotivo y multitudinario, quedando demostrado de nuevo lo especial que era el zaragozano para muchos.

A este día no han faltado miembros de la familia del Real Zaragoza, tanto actuales como de otras épocas o figuras de instituciones políticas. Además, por supuesto, de todos los familiares y amigos que deja.

Mensajes de cariño

Todo el mundo del fútbol se ha sumado desde el sábado al luto por el fallecimiento de Manolo Villanova. Jugadores, entrenadores, clubes de toda España y de todas las categorías, políticos y aficionados.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, se unió a los mensajes: “Todo mi cariño para la familia y amigos de Manolo Villanova, un ejemplo de compromiso, humildad y amor por nuestro Real Zaragoza. Mi pésame para la gran familia zaragocista”.

Otro de ellos fue Xavi Aguado, que escribió lo siguiente en redes sociales: “Cuando lees esto te quedas sin palabras. Siempre he dicho que si el Real Zaragoza es tan grande es por gente como Manolo. Trabajando siempre en la sombra para que el equipo de su vida saliera adelante. Además de ser una persona extraordinaria. Descansa en Paz Leyenda”.

Técnicos como Marcelino García Toral manifestaron su pésame a la familia y amigos de Manolo Villanova: “Siempre le recordaré como una enorme persona, cercana y de gran corazón”

“Gracias. Por tus consejos, por tu tiempo, por tu bondad, por tu ejemplo, por tu cariño, por compartir, por tus lecciones de vida, por esas comidas futboleras, por conocerte. Un abrazo al cielo maestro”, manifestaba por su parte David Navarro.

Trayectoria

Manuel Villanova Rebollar (Zaragoza, 27 de agosto de 1942) ha sido una referencia para el fútbol aragonés, tanto como futbolista y entrenador como en la labor formativa desarrollada en la Ciudad Deportiva del Real Zaragoza y en los despachos del club, actividad que deja mucha huella en el fútbol aragonés.

Manolo Villanova inició su trayectoria deportiva en el Logroñés y el Deportivo Aragón antes de recalar en el Nàstic de Tarragona, el Mallorca y el Real Betis. Desde la capital sevillana fichó por su querido Real Zaragoza, en donde militó entre 1971 y 1975.

A partir de entonces daría comienzo su labor de entrenador. Destacó por su trabajo en el área formativa del club vinculado a la Ciudad Deportiva y al Deportivo Aragón, desarrollando a su vez el cargo de segundo entrenador y dirigiendo al primer equipo cuando fue necesario. A lo largo de su dilatada carrera, tomó las riendas de planteles tales como el Salamanca, el Mallorca, el Hércules o el Recreativo de Huelva.

En el ámbito del fútbol aragonés, dejó su impronta en la Sociedad Deportiva Huesca y dirigió también al Sariñena.

Su trayectoria en el seno del club se completó con el trabajo desarrollado en la Dirección Deportiva, desde donde fue partícipe de la confección de varios equipos zaragocistas a lo largo de los años.

Además, cabe recordar que durante esta temporada, en el primer encuentro en casa del Real Zaragoza, el club celebró un homenaje a su figura. Antes del duelo ante el FC Andorra, la entidad le otorgó en manos de su familia la Insignia de Oro, el máximo reconocimiento. El homenaje gozó de un aplauso unánime de una grada que siempre vio en él a uno de los suyos.