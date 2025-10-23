Los 9 entrenadores de la nueva propiedad del Real Zaragoza: ¿cómo les ha ido en su primer partido?

El nuevo entrenador del Real Zaragoza, Rubén Sellés, dirigirá este domingo su primer partido al frente del equipo. Será en El Molinón ante el Sporting de Gijón y, en una situación en la que es último con 6 puntos, y tras 3 derrotas consecutivas, solo vale ganar.

Con Sellés al frente, el Real Zaragoza comienza una “liga de 32 jornadas con -5 puntos”, tal y como afirmó en la presentación el director deportivo Txema Indias.

Sin embargo, la temporada comenzó en agosto y ya se han disputado 10 jornadas. En este período, ya han pasado por el banquillo otros dos técnicos: Gabi y Larraz. Así pues, el valenciano es el tercer técnico del curso, el sexto en los últimos 12 meses, el noveno desde que llegó la nueva propiedad y el 23º de esta etapa en Segunda División.

Sin duda, los numerosos cambios de entrenador son un reflejo de los tumbos del Real Zaragoza y de la inestabilidad del club. Aun así, desde la entidad confían en que Sellés sea la decisión “adecuada” para salir de la crisis y devolver un ambiente positivo.

En este punto, es momento de repasar cómo les fue a sus predecesores.

Juan Carlos Carcedo

La primera apuesta de la propiedad para el banquillo fue Juan Carlos Carcedo, que había ascendido a Segunda División al Ibiza, aunque fue destituido posteriormente. En el Real Zaragoza comenzó el curso 2022/23, pero los resultados no fueron los esperados.

Esto condujo a la destitución del riojano (y del director deportivo Miguel Torrecilla) tras cosechar 7 derrotas en 15 jornadas, las dos últimas ante el Andorra y el Alavés.

En cuanto a su primer partido, fue como visitante ante Las Palmas y terminó en empate a 0.

Fran Escribá

Entonces, en noviembre llegó Fran Escribá, el entrenador que más tiempo ha estado (45 partidos) en la etapa de los nuevos propietarios y el que cuenta con mejor media de puntos (1,31).

Su primer partido fue en Copa del Rey, cayendo en primera ronda ante el Diocesano (1-0). En cuanto a partido de Liga, fue ante el Málaga en La Romareda, que terminó en tablas (1-1).

Escribá acabó el curso y comenzó el siguiente, hasta que fue destituido un año después de su llegada.

Julio Velázquez

Como sustituto, Cordero firmó a Julio Velázquez, que apenas vivió 14 partidos al frente del Real Zaragoza, de los cuales solo ganó 3. Su debut fue ante el Albacete y el cuadro blanquillo cayó por 1-0.

En un momento crítico, viendo muy cerca el descenso, apareció la figura de Víctor Fernández para devolver la esperanza al zaragocismo.

Víctor Fernández

El entrenador aragonés comenzaba su cuarta etapa en el Real Zaragoza y su regreso ilusionó a la afición. Debutó en La Romareda ante el Espanyol, uno de los favoritos al descenso, en un día con un ambiente muy especial.

Sin embargo, el partido empezó de la peor manera posible, pues el exzaragocista Javi Puado anotó el 0-1 definitivo a los 7 minutos.

David Navarro

Víctor Fernández terminó dimitiendo meses más tarde, ya en el nuevo curso, tras una dolorosa derrota en casa ante el Oviedo. Así pues, fue su segundo, David Navarro, quien cogió las riendas para el último duelo del año 2024.

En este caso, el maño logró la victoria por la mínima (1-0) contra el Racing de Ferrol.

Miguel Ángel Ramírez

El paso de David Navarro era temporal y durante el parón navideño se fichó a Miguel Ángel Ramírez, que tampoco duró mucho en la ciudad del Ebro. Su primer encuentro, la primera jornada de la segunda vuelta, no significó los tres puntos y el Zaragoza perdió por un gol en el descuento contra el Elche.

Gabi Fernández

Tras una debacle en Almería, Ramírez, y con el Cordero, fue cesado y la propiedad confió en Gabi Fernández para evitar el descenso a Primera RFEF cuando quedaban 11 jornadas por delante.

El madrileño vivió su primer partido como entrenador del Real Zaragoza en un duelo en casa contra el Córdoba. El resultado final fue de 1-1.

Emilio Larraz

Por último en este repaso, el más cercano ha sido el debut de Emilio Larraz. Sin duda, el más amargo de todos. El conjunto blanquillo cayó derrotado 0-5 contra la Cultural Leonesa, quedándose todavía más colista en LaLiga Hypermotion.

En definitiva, el único que ha conseguido ganar en estos 3 años y medio en su debut fue David Navarro. ¿Será Sellés capaz de romper la estadística?