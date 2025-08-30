El Real Zaragoza no arranca, pero ya tiene su primer punto: un gol en el 85' le da el empate ante un Castellón muy superior

El Real Zaragoza suma el primer punto a su casillero del curso 2025/26 gracias a un empate frente al Castellón. Lo ha hecho con mucho sufrimiento, al filo del final y con cierta polémica. Tras un monólogo del conjunto local durante todo el encuentro, que podría haber metido unos cuantos, pero solo logró uno por medio de Cipenga, los de Gabi igualaban la contienda en Castalia con un tanto de Dani Gómez en el minuto 85 y que fue anulado por fuera de juego y validado finalmente por el VAR. Aun así, el choque deja más sombras y dudas y la realidad de que este Real Zaragoza todavía no ha arrancado.

Tras dos derrotas consecutivas ante dos recién ascendidos, Real Sociedad B y Andorra, y solo con la novedad de Insua, el Real Zaragoza se medía al Castellón, otro de los equipos que no había conseguido sumar en este inicio de curso.

Así pues, este sábado 30 de agosto, la última jornada antes del cierre del mercado, reservaba un duelo de necesitados. Eso sí, Gabi insistió en la previa en que el partido no era “decisivo” ni “dramático”.

El conjunto blanquillo salía con cambios en el once, algunos obligados por la sanción de Pomares y la lesión de Tasende. Con Adrián Rodríguez como único meta, la línea defensiva la formaban Juan Sebastián, Radovanovic, Insua y Saidu, estos dos últimos debutantes. En el medio se incorporaba Toni Moya, con Guti y Francho; y Aketxe, Sebas Moyano y Bazdar eran los más adelantados.

Gabi modificaba el once, pero las sensaciones en el campo no mejoraban nada las de las primeras jornadas. No salió bien el Real Zaragoza en Castalia, sin tocar balón en los primeros cinco minutos, cuando los locales tenían las primeras ocasiones de gol, una muy clara con un larguero de Alberto que tocaba el meta blanquillo.

Los de Johan Plat habían salido con electricidad y desplegando el juego que tanto le caracterizó en la pasada campaña. Así pues, en el minuto 7, otra combinación rápida terminaba con un acercamiento al área, en el que Cala, molestado por Rado, no definía bien y Adrián podía atrapar sin problema.

Después llegaba una falta peligrosa para el Castellón que el Zaragoza no defiende bien y deja solo a Alberto, que llega y evita un mal mayor para los aragoneses.

El Real Zaragoza no conseguía salir con balón de su campo y pasado el cuarto de hora de partido, seguía sin entrar en partido. Así, en el 17’ los locales castellonenses tenían otra jugada clarísima con un balón que se paseaba por la línea de gol sin encontrar rematador tras una salida de Adrián hacia Cipenga, que era un dolor.

Pasaban minutos y las llegadas del Castellón, aunque a la media hora las fuerzas se igualaban. O el Real Zaragoza intentaba reaccionar con un buen Saidu y algo de Francho, pero en el 33’ encajaba una diana de Camara, anulada por un fuera de juego de Alberto, partícipe en la jugada.

Antes del descanso, el Real Zaragoza disfrutaba de los mejores minutos con dos acciones destacadas. Primero, un listo Bazdar se interponía en un pase provocando la salida de Amir para que Aketxe probara con un disparo desde el centro del campo a puerta vacía, sin fortuna. El lanzamiento no iba entre los tres palos, pero a continuación lo hacía un golpeo de Sebas Moyano que despejaba a córner el arquero.

Aunque los blanquillos se encontraban mejor, acababan sufriendo antes del descanso, ya cumplido el añadido. Una buena triangulación cerca del área del Castellón acababa en fuera de juego, tras la actuación de Adrián, pero acto seguido tenía que despejar Radovanovic un balón en el área pequeña a córner. Con ello terminaría una primera mitad con nulos brillos (Saidu por sacar alguno) y muchas sombras.

Segunda parte

En el segundo acto, el Real Zaragoza salía mejor, frenando las ofensivas, aunque sin generar arriba. Únicamente Soberón podía poner en peligro a los locales, pero el delantero no llega a controlar un balón suelto frente a Amir. Justo después, en el 59, llegaba el tanto de Cipenga para el Castellón, después de una gran jugada de Mellot.

En busca de una reacción, el joven Saidu tiraba del carro y probaba con un golpeo lejano, muy potente, que chocaba contra el larguero.

A partir de ahí, y a pesar del resultado favorable, los de Plat dominaban y sumaban ocasiones para sentenciar. Era en ese asedio cuando tenía que aparecer Adrián para salvar al equipo del 2-0. El portero se convertía en el mejor de los blanquillos con varias intervenciones consecutivas y realmente importantes.

Aun así, el Real Zaragoza confiaba en tener alguna antes del final y así sería. Radovanovic envíaba un balón largo que encontraba Dani Gómez, pasando (parece ser) sin tocar a Pau Sans y el ‘9’ se iba solo regateando el portero y definiendo desde el costado. Palo y gol. Pero el suspense, por si fuera poco, se mantenía, ya que el colegiado anulaba el tanto por fuera de juego. Tras la revisión del VAR, subía al marcador cuando ya se llegaba al 90 de juego.

Soñaría el zaragocismo, muy presente en Castalia, incluso con la victoria, cuando Toni Moya ponía una falta que cabeceaba Dani Gómez fuera. Eso sí, también sufrían en los 8 minutos de añadido, pero el partido acabaría en tablas. Un punto muy positivo para el Real Zaragoza, al que le queda mucho trabajo.