Bermúdez de Castro, consejero de La Nueva Romareda: “Si, a partir de ahora, un socio no cumple, hay penalizaciones”

La negativa del Real Zaragoza a poder abonar los casi siete millones de euros a la sociedad La Nueva Romareda que le correspondían en 2024 obligó a los socios a modificar el calendario de aportaciones. Ese cambio en el pacto parasocial se firmó la semana pasada, y se recoge -si bien ya lo hacía en el anterior- unas penalizaciones en caso de que uno de los tres socios no aporte los compromisos firmados.

Así lo ha expuesto el consejero de Hacienda del Gobierno de Aragón y miembro de la sociedad La Nueva Romareda, Roberto Bermúdez de Castro, en una comparecencia en las Cortes para actualizar las últimas decisiones en el proyecto. Una intervención que, tal y como ha prometido, quiere repetir de forma periódica cada tres o cuatro meses.

Tras exponer todos los antecedentes, el quid de la cuestión se encontraba en el nuevo pacto parasocial firmado la semana pasada después del incumplimiento del Real Zaragoza. Con este acuerdo, el club abonaría este año 10 millones de euros. “Tengo un certificado del Consejo que garantiza el pago de 10 millones. Si no lo hace, alguna decisión habrá que tomar”, ha apuntado Bermúdez de Castro.

En este sentido, el consejero de Hacienda ha dejado entrever posibles penalizaciones al club si vuelve a incumplir las cantidades que tenía firmadas. “Si a partir de ahora, un socio no aporta dinero, hay cláusulas para penalizar”, ha subrayado.

Para Bermúdez de Castro, este nuevo pacto parasocial, en el que también se aumentan las aportaciones del Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento, “hace más robusto” el ámbito público de la sociedad al no tener que acudir al crédito bancario.

Sobre este asunto, las únicas declaraciones del Real Zaragoza las realizó su director general, Fernando López, hace dos semanas. “Se hizo un pacto de socios con unos plazos y proyectos que han ido evolucionando y cambiando. Ahora hay un estadio modular de por medio. Eso ha hecho que se tenga que reformular el pacto y replanificar sus aportaciones, de acuerdo a los nuevos plazos”, dijo ante los medios.

Hasta ahora, el club ha aportado seis millones de euros, que abonó “en efectivo” en el momento de la firma de la sociedad. Posteriormente, la sociedad compró a IDOM el proyecto.

Además del retraso del Real Zaragoza, este pacto también incluye un incremento de las aportaciones del Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento, con 20 millones más cada uno -hasta los 60-, y la posibilidad de aportar unos créditos de 16 millones cada uno. “Se activará solo si es necesario. Este año había una partida que no se va a dar porque hay liquidez para acabar el año. Hasta mitad del año que viene no habrá necesidad de inyectar ese dinero. Se hará si es necesario”, ha señalado Bermúdez de Castro.

Hasta ahora, las obras del nuevo estadio avanzan según lo previsto, con la Fase 1A finalizada en febrero por 3,12 millones de euros, “sin un solo euro de desviación”, y el resto adjudicada por 124 millones. “Será un estadio sobrio, pero digno para la ciudad de Zaragoza”, ha reconocido Bermúdez de Castro.

Por otro lado, el consejero ha detallado de dónde procederán los ingresos una vez esté construido: del canon que pagará el Real Zaragoza, de la explotación de zonas comerciales en el exterior, y de los usos terciarios en el interior de la instalación, donde podría ir hotel, residencia o zona de coliving. Estos se ubicarían en las dos tribunas, la de Eduardo Ibarra y la de Isabel la Católica. Además, ha asegurado que se espera celebrar “tres o cuatro” conciertos al año.

Dudas entre la oposición

Tras la intervención de Bermúdez de Castro, los turnos de la oposición se han centrado en las dudas de que el Real Zaragoza cumpla sus compromisos. El socialista Óscar Galeano ha cuestionado que no haya más modificaciones a futuro por la falta de un cuarto socio, y si serán suficientes los 160 millones comprometidos. “Iba a ser impulsado por dinero privado, y hoy tenemos un acuerdo entre 3 actores que ha quedado en un incumplimiento que genera más incertidumbre y dudas, fruto de una gran improvisación cuando se redactó”, ha afirmado, en una emotiva intervención marcada por el dolor por el fallecimiento de su compañero Ricardo Almalé.

Desde Vox, por su parte, han dudado de si no hubiera sido más idóneo buscar una nueva ubicación en el sur de la ciudad, para no condicionarse a estar enfrente del hospital Miguel Servet. “Eso uso, no exento de polémica, del Santiago Bernabéu no se le podrá dar a La Nueva Romareda por el ruido, molestias y hora. No sé si puede comprometer a futuro la rentabilidad de la inversión”, ha subrayado el diputado Fermín Civiac.

Mientras, el portavoz de CHA, José Luis Soro, ha cifrado en 4,5 millones de euros el “perdón” de la sociedad al Real Zaragoza por el “incumplimiento” de 2024. “En lugar de hacer valer el pacto, se modifica, en beneficio del socio privado, cambiando el calendario. No es una sociedad mixta, es un traje a medida”, ha criticado.

En la misma línea, Tomás Guitarte, de Teruel Existe, ha pedido garantías de que el Real Zaragoza va a responder con sus aportaciones este año y los próximos, así como dar apoyo a otros clubes como el Huesca, Teruel o Tarazona, a lo que el consejero se ha comprometido.

Por su parte, Álvaro Sanz, de Izquierda Unida, ha rechazado el proyecto al completo y la participación del Gobierno de Aragón. “Se nos ocurre infinidad de cuestiones donde invertir la millonada que nos va a costar una nueva falsa experiencia de colaboración público-privada. Es, una vez más, la administración pública la que pone sus recursos a disposición prioritaria de una sociedad anónima que no cumple si quiera con sus compromisos en el primer año”, ha incidido.