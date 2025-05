Adu Ares, sobre su futuro en el Real Zaragoza: "Estoy contento, me enorgullece representar este escudo tan grande"

El gran protagonista de la victoria del Real Zaragoza sobre el Racing de Ferrol el pasado domingo fue Adu Ares, que anotó el 0-2 al poco de salir al verde. De esta forma, el extremo cedido por el Athletic Club de Bilbao sigue evolucionando y creciendo con la camiseta blanquilla tras una temporada complicada para él.

Así pues, Adu Ares ha salido este jueves en rueda de prensa para analizar su situación personal y colectiva, antes de otra gran final, el sábado frente al Cartagena en La Romareda. Ahora mismo, el descenso se sitúa a cinco puntos y conseguir los tres puntos puede ser casi definitivo.

No obstante, el futbolista sigue pensando en ir “partido a partido” y considera que aunque ganen al Cartagena (ya descendido), la siguiente jornada será otra final. “Tenemos que conseguir los máximos puntos posibles hasta el final”, declaraba.

Ganar el sábado es lo más importante ahora mismo y en eso trabaja el equipo de Gabi. El triunfo en Ferrol fue vital, pero las sensaciones no fueron del todo buenas. En ese aspecto, Adu Ares explica que cada semana analizan y corrigen los errores y que deben “mejorar lo del fin de semana pasado para conseguir la victoria”.

“Tenemos que tener tranquilidad con balón, somos un equipo fuerte en eso”, concreta el futbolista vasco. Además, no se confían ante el colista, pues en esta categoría nadie regala nada. Para este duelo parece que podrá llegar Kervin Arriaga, que ha vuelto a entrenar con el grupo.

Evolución personal

Por otro lado, Adu Ares ha valorado su evolución personal durante un curso complicado para él. “He salido de mi zona de confort, al principio me costó adaptarme. He ido evolucionando y ahora me siento muy bien”, reconoce.

Sobre todo, tras su último gol, señala que le ha devuelto al técnico madrileño su confianza, aunque “lo más importante fue conseguir los tres puntos”.

Con el objetivo de seguir en una tendencia positiva, Adu Ares insiste en que es exigente consigo mismo y todavía puede dar más. “Lo podré haber hecho mejor o peor, pero quiero dar lo mejor, espero que no haya salido todo”.

Igualmente, el extremo ha recordado su fichaje, confesando que Víctor Fernández le trasladó el sentimiento zaragocista: “El Real Zaragoza tiene una historia muy grande. Debemos luchar por el escudo para dejarlo alto”.

También su futuro se ha puesto sobre la mesa y Adu Ares está “muy contento” en el Real Zaragoza. “Me enorgullece representar este escudo tan grande”, confesaba, aunque sabiendo que su cabeza está ahora en el presente.

Por último, manifiesta que necesitan “más que nunca” a la afición y les pide que sigan como hasta ahora. Desde dentro, promete que el equipo dará su mejor versión para conseguir la victoria que se merecen.