Francho Serrano, goleador, decisivo, y a la espera de su renovación

Si hay alguien esta temporada que está aprovechando al máximo sus minutos sobre el campo, sin duda ese es Francho Serrano. El canterano, a pesar de no haber sido titular todavía en esta campaña, está viviendo unas semanas muy dulces en su Real Zaragoza, habiendo anotado ya dos goles en poco más de 60 minutos.

El bueno de Francho Serrano está de vuelta para alegría del Real Zaragoza y de toda su afición. El '14' se perdió los últimos once encuentros de la temporada pasada por lesión, pero, totalmente recuperado, ha regresado con su mejor versión. O al menos, la versión goleadora y decisiva.

El centrocampista no jugó ante el Cádiz, pero disputó sus primeros minutos en un partido oficial frente al Cartagena después de varios meses fuera de los terrenos de juego. En Cartagonova salió al campo cuando quedaban algo más de 15 minutos, pero fue suficiente para él. Francho cambió el encuentro y anotó el gol de la victoria del Real Zaragoza en el minuto 96.

Por otro lado, el domingo ante el Elche, salió en el minuto 66 al césped de La Romareda y consiguió el tanto definitivo en los últimos minutos, un auténtico golazo por la escuadra.

Así pues, ha exprimido al máximo los minutos sobre el verde, siendo diferencial, dando aire al equipo e incluso siendo el protagonista de la victoria.

El curso pasado fueron tres goles en total, por ahora ya lleva dos, y todos ellos tienen en común algo: en todos esos encuentros en los que Francho Serrano sumó una diana, el Real Zaragoza se llevó los tres puntos.

Renovación

Este rendimiento de Francho Serrano sobre el terreno de juego reivindica, todavía más, una buena oferta de renovación para el futbolista.

El Real Zaragoza es su equipo, su vida… y no hay nadie que entienda mejor el sentimiento zaragocista que el propio Francho. Además, este lunes el Real Zaragoza publicó sus cuatro capitanes de la temporada y una de las novedades fue la presencia de Francho Serrano entre ellos.

El canterano termina contrato con el club el verano que viene, el 30 de junio de 2025, y está pendiente de su renovación. Está claro que él la quiere y el club también, pero se necesita un acuerdo en las cifras.

Se habló durante los meses de verano de que la entidad aragonesa le proponía una renovación a la baja, y tras un duelo en pretemporada, admitió claramente que esperaba que se le valorase: "Espero poder llegar a un acuerdo. Espero que se me valore y me llegue lo que creo que me merezco".

Al día siguiente, el director deportivo, Juan Carlos Cordero, respondió a los medios sobre la situación: "En septiembre, cuando acabe el mercado nos sentaremos con sus agentes para proponerle una oferta de renovación acorde a lo que el jugador se ha ganado y lo que merece. El club le va a reconocer", confesaba reconociendo que era una prioridad.

Más adelante, el jugador dijo que seguía sin noticias y Cordero, en las últimas presentaciones de fichajes, comentaba que se acometería esa renovación una vez pasado todo el mercado. Ahora, concluida esa época, y con Francho hablando sobre el campo, se deberá avanzar para llegar a acuerdos.