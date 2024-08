La alegría de Víctor, su saludo con Bazdar y el escudo del león: el triunfo del Real Zaragoza más allá del fútbol

La afición del Real Zaragoza vivirá tranquila y feliz una semana más. Los aragoneses vencieron con heroica al Cartagena gracias a un gol en el último minuto de Francho Serrano que culminaba la remontada. Así pues, concluidas las dos primeras jornadas de la Liga Hypermotion, el Real Zaragoza se coloca líder de la categoría con seis puntos, los mismos que Albacete y Huesca.

Más allá del fútbol, del resultado y de lo visto sobre el verde, el encuentro celebrado en Cartagonova dejó diferentes detalles, unos muy zaragocistas.

Muchos hablan de la importancia e incidencia que tuvieron los cambios en el Real Zaragoza, principalmente, Pau Sans y Francho, autores de los goles. En este aspecto, hay que mencionar y darle su valor a Víctor Fernández, que supo ver lo que necesitaba el equipo y acertó de pleno con las sustituciones, aunque tardarán en llegar.

El técnico, que se suele mostrar comedido, no escondió su alegría con el gol de Francho Serrano en el minuto 96, girándose hacia el banquillo y con sus manos expresando la euforia gritó: "eso es, eso es".

Del mismo modo, en la rueda de prensa admitió que en la segunda parte había visto al "mejor Zaragoza hasta ahora" y mostraba su felicidad, aunque con los pies en el suelo.

Sin duda, los cambios, la cantera y el zaragocismo fueron protagonistas en la victoria. Zaragocismo que también se manifestó en las celebraciones de los tantos de Pau Sans y Francho. El del Deportivo Aragón anotó su primer gol con la camiseta del primer equipo y, como bien dijo el futbolista en el postpartido, no cabía en él. Cuando el balón pasó la línea de gol, el canterano corrió al fondo hacia la afición zaragocista que había en Cartagonova. Entonces, se tocó y señaló en repetidas ocasiones el escudo del Real Zaragoza de su camiseta.

Mismo sentimiento que el del 14 blanquillo. Francho Serrano volvía a jugar un partido oficial después de su lesión y no podía haber mejor forma de regresar, anotando el gol de la victoria en el último minuto. De forma similar al joven Pau, corrió hacia la afición desplazada, gritó y celebró como uno de ellos, señalando y mostrando el escudo del león de su pecho.

Una celebración digna de un gol al final, con los jugadores abrazándose incluso con la hinchada (ahí queda la foto de Pau cogido de los aficionados) y con los sustituidos corriendo hacia sus compañeros. Imagen de unión y de equipo.

La afición y el equipo celebra el gol de la victoria LaLiga Hypermotion

Bazdar dentro y fuera

Samed Bazdar fue otro de los que acabó el partido con nota. Aunque no consiguió estrenarse como goleador, su trabajo durante todo el encuentro fue muy importante y disputó casi los 90 minutos. Tuvo varias ocasiones claras y disparó dos veces entre los tres palos. No obstante, otro de los gestos que dejó no tuvo que ver con su rendimiento en el césped, sino al salir, y que fue captado por la televisión.

En el 87’, Víctor Fernández dio entrada a Marcos Luna por el serbio. Al llegar al banquillo, el delantero acudió de propio a saludar al entrenador aragonés, que le dio la mano al jugador. Esa situación, además, fue aplaudida por los seguidores maños en redes sociales.