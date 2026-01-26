Juancar Gimeno, el atleta reconocido por Forbes que cruzará la Patagonia: "Serán 15 días en condiciones extremas"

Un desmayo, una congelación en el pie y una deshidratación no han sido suficientes para frenar el hambre y afán de superación de Juan Carlos Gimeno. Este aragonés natural de Calamocha tiene cualidades de héroe legendario y los límites no entran en su vocabulario.

Gimeno, al que todos llaman ‘Juancar’ hace realidad lo que parece imposible y no hay reto que se le resista, independientemente de las condiciones extremas que se le pongan por delante.

El aragonés mantiene intacta la ilusión de aquel niño que creció en un pueblo de Teruel y al que ya le encantaban los deportes. Entonces le acompañaba una pelota de fútbol, pero ahora, su pasión son los grandes desafíos.

El atleta ha encontrado el placer y la felicidad en escenarios en los que el resto de mortales se paralizarían, como largas carreras en el desierto o a -30 grados. Y todo con un único objetivo, retarse a sí mismo. "Me gustan este tipo de aventuras, porque conozco un lugar que suele ser bonito, conozco la cultura, me supero y me pongo al límite", reflexiona.

Esta nueva forma de vida comenzó hace relativamente poco para él. Concretamente, hace un año y medio, ya que nunca antes se había planteado practicar deporte extremo. De hecho, había jugado siempre al fútbol, llegando incluso a Segunda B, hasta que a los 28 años se retiró para dedicarse plenamente a su negocio de entrenamiento personal en Madrid (23 Top Training).

Fue ahí cuando surgió dentro de él la necesidad de seguir compitiendo. Empezó a interesarse por la ultrarresistencia y enseguida comprobó que era lo que le llenaba, que era su lugar.

Maratón des Sables.

"Lo primero fue la Maratón des Sables en el Sáhara. Me encantaba la idea de hacer una ultracarrera de 250 kilómetros en el desierto con supervivencia y acabé entre los 20 mejores. Me enganché y hace un año gané la Lapland Arctic Ultra, una carrera de 500 kilómetros en el Ártico. El verano pasado batí un récord mundial en Japón, subir al Monte Fuji cinco veces en un día", resume el joven a sus 30 años.

Reto en la Patagonia

Ahora, con más experiencia y lleno de ilusión, Juancar Gimeno emprenderá el próximo mes otra aventura lejos de casa. En concreto, se ha propuesto cruzar corriendo la Patagonia argentina y chilena, empezando desde las montañas del Chaltén y acabando en Ushuaia, la ciudad más austral del planeta.

"No solo va de correr, también de sobrevivir con lo básico" Juancar Gimeno, atleta aragonés

Serán 1.200 kilómetros entre montañas, glaciares y lagos, y con el desafío añadido de la supervivencia. "No solo va de correr, también de sobrevivir con lo básico", recalca el atleta, que irá acompañado de un carro de tres ruedas con todas las provisiones y materiales necesarios (comida, tienda de campaña, saco de dormir).

Juancar Gimeno con el carro que le acompañará a la Patagonia.

Juancar Gimeno viajará a finales de febrero hasta Argentina y es el 1 de marzo la fecha marcada en el calendario para iniciar un desafío tan emocionante como incierto. Calcula que el recorrido le llevará unos 15 o 16 días, aunque es consciente de que "en un lugar tan remoto hay condiciones extremas que a veces no controlas", como el viento, que puede alcanzar rachas de 130 kilómetros por hora y le haría casi imposible avanzar.

No persigue un récord ni seguir una ruta trazada: su reto nace del deseo de descubrir un sitio que le apasiona y de aventurarse por caminos que nadie ha recorrido así antes. "No creo que alguien lo haya hecho corriendo y con supervivencia. No me he puesto a investigar, pero, casi al 100%, seré el primero". Así pues, sin referencias ni certezas, ha diseñado el itinerario casi a ciegas, mirando por Google Maps.

Preparación

Un desafío como este solo está al alcance de unos pocos. Pero no es talento o suerte, sino mucha preparación. Así pues, desde hace meses la vida de Juancar se basa en compaginar el trabajo y los entrenamientos diarios, dejando a un lado planes, familia o celebraciones.

“Físicamente me preparo con entrenos largos, de 80 o 100 kilómetros, asimilando la carga que me espera”, explica. En este punto cobra un protagonismo especial Calamocha, su pueblo natal, donde ha hecho sus mejores sesiones, corriendo hasta Zaragoza o hasta Teruel. También se ha preparado en la sierra de Madrid e incluso en el parque del Retiro.

Más allá de lo físico, Gimeno afirma que es importante estudiar la logística: “Hay que dosificar la comida, elegir bien los materiales y saber dónde descansar. Hay que tener una estrategia buena y clara para que sea eficiente y de calidad”.

Pero la verdadera batalla se librará en la cabeza. En la inmensidad de la Patagonia, el atleta aragonés deberá convivir con la soledad y con los momentos de duda. Ahí aparece el motor que lo empuja a seguir: el significado personal del reto y el recuerdo de todo lo sacrificado para estar allí.

El atleta Juancar Gimeno.

Sabe que, como en cada aventura, habrá adversidades. "En el Sáhara al acabar una etapa me desmayé, aunque fueron 10 segundos, por golpe de calor. En el Ártico estuve a punto de una congelación en los dedos del pie, y en el Monte Fuji me deshidraté completamente al estar casi 4 horas sin beber agua", recuerda.

Patagonia no será la excepción, aunque esta vez, su familia esté algo más tranquila con su marcha: "Las primeras veces me decían que si estaba loco. Nunca había hecho nada así, y siempre se pone en duda si eres capaz. Ahora ya tengo algo de experiencia, van a estar pendientes y no quieren que te pase nada, pero ya confían, se lo han tomado mejor".

"Las primeras veces me decían que si estaba loco" Juancar Gimeno, atleta aragonés

En definitiva, Juancar Gimeno está tranquilo y con ganas de que llegue la hora. Se siente "fuerte y preparado", aunque no pierde el respeto a un escenario duro y remoto, que no conoce, y donde las cosas pueden "torcerse en cualquier momento".

Gimeno tras ganar la carrera en el Ártico.

El orgullo de ser de Aragón

Para lograr otro hito épico, que se filmará para un documental, cuenta con el apoyo del Gobierno de Aragón y de Ambar, patrocinadores del deportista. "En este caso, Aragón va a la Patagonia, no Juancar Gimeno. Va a ser algo grande y espero que sirva para las generaciones jóvenes, para que pongan esfuerzo en la vida", defiende el joven.

Siempre orgulloso de sus raíces, insiste en que si no hubiera nacido en Calamocha, no sería la persona que es hoy: "Criarme en un pueblo me ha inculcado lo importante que es el deporte y la naturaleza, eso ha sido vital, y cuando crezco, aún lo valoro más".

Con Teruel y Aragón por bandera, Juancar Gimeno es el mejor embajador posible. Incluso, su nombre apareció el pasado diciembre en la prestigiosa revista Forbes, con cuatro páginas dedicadas a su historia, en la edición ‘Cómo lo hice 2025’.

"Es de gente exitosa que ha logrado grandes desafíos en todo tipo de escenarios, me seleccionaron como uno de ellos. Además, hablé en su gala para contarles mis experiencias, y fue algo increíble, un sueño cumplido", detalla.

En su discurso en la ceremonia, y en cualquier parte del planeta, Juan Carlos Gimeno es fiel a su lema: "Nunca hay que darse por vencido". Y en la práctica, puede asegurar que todo su sacrificio ha obtenido recompensa, siendo un ejemplo de esfuerzo y superación y un referente para miles de personas.