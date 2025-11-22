Javi Álamo, entrenador del equipo zaragozano del que toda España habla: "Dar visibilidad a un club modesto es un orgullo"

Más allá de los titulares que acapara la clasificación de España al Mundial 2026 o la propia actualidad de la Primera División, el fútbol nacional ha contado en las últimas semanas con un protagonista inesperado. Un equipo humilde de Zaragoza. Se trata del Club Deportivo Cuarte, de Tercera RFEF, que ha batido un nuevo récord de minutos sin encajar gol.

El CD Cuarte milita en el grupo XVII de la Tercera RFEF de Aragón y tras 11 jornadas de campeonato, todavía no ha encajado gol. Por ende, continúa sin saber lo qué es perder un partido. Es el único equipo de las cinco categorías del fútbol nacional que lo ha conseguido y ha establecido su propio récord de minutos imbatido.

El anterior estaba en 928 minutos y a día de hoy el cuadro aragonés lo ha establecido en más de 1.000, pudiendo alargarlo la próxima jornada, que será este domingo ante el Robres. Así pues, el CD Cuarte se coloca como tercero en su grupo (tras el Calamocha y el Monzón), con 23 puntos.

Por ello, el CD Cuarte se ha convertido en el conjunto de moda del fútbol nacional, acaparando noticias y elogios.

Gran parte de ese mérito es de su entrenador, Javi Álamo, exfutbolista del Real Zaragoza. El canario vive su primer año como entrenador principal, tras dos cursos anteriores como segundo, y la ilusión es máxima.

A pesar de que esta temporada el club haya vivido un cambio de proyecto con más de la mitad de jugadores nuevos, el inicio del curso ha dejado muy buenas sensaciones. “El vestuario está contento”, reconoce Javi Álamo a este diario.

Personalmente, y sobre esa imbatibilidad, Álamo se muestra satisfecho porque “al dejar la portería a cero, la victoria está más cerca”. “Sé que es muy difícil lo que los chicos están consiguiendo y que tarde o temprano no van a hacer gol. Es inevitable”, asume.

Además, según cuenta el míster, dado este logro, los rivales se miden al Cuarte con un plus de motivación por ser el primer conjunto en conseguir batirles.

“Es verdad que no nos han hecho gol, pero tampoco estamos consiguiendo hacer muchos tantos, a pesar de tener muchas ocasiones (9 a favor). De momento, seguimos trabajando en la parte ofensiva y en mantener en la que estamos defensivamente”, analiza el técnico.

Aun así, no siente ningún tipo de presión por alargar más ese récord: “Somos un equipo atrevido, intentamos dominar partido a través del balón. No es una premisa mía mantener la portería a cero. Mi ilusión sería marcar más goles y ganar. Ojalá ellos el domingo nos marquen uno, pero nosotros marquemos dos”.

Plantilla del Cuarte. CD Cuarte

La clave

A la hora de explicar cómo se ha conseguido este récord, Álamo tiene claro que es un trabajo de todos. “Tengo un buen portero, joven, que viene de conseguir un ascenso y está siendo importante para nosotros. Nos ha salvado de varias, pero la portería cero es una cuestión de todos. Somos sólidos y no nos generan muchas ocasiones de gol”, justifica orgulloso.

Por otro lado, puntualiza que la plantilla tiene presente ese récord y el entrenador está trabajando ese ambiente con ellos para que el día que reciban el primer gol, que "ojalá tarde", se lleve con normalidad.

Ante todo, el canario destapa su felicidad porque ha servido para poner en el mapa nacional al Cuarte: “Me encuentro contento porque hemos conseguido que un club del fútbol modesto se dé a conocer, es un orgullo”.

Objetivo de la temporada

Más allá del momento dulce de la actualidad, Javi Álamo manifiesta que no hay un objetivo definido para esta campaña. En este punto, ha reconocido que cuando el club le presentó el proyecto en verano, dada la restructuración, no le obligaron a lograr el ascenso.

No obstante, el Cuarte viene de dos años consecutivos disputando los playoffs de ascenso a Segunda RFEF y los zaragozanos buscan esa continuidad. Por ello, el entrenador no esconde que su ilusión “es máxima”, aunque no lo exige a sus jugadores.

“Ahora mismo pensamos en seguir mejorando día a día. Y en el camino en el que estamos, vamos a conseguir cosas bonitas. Yo tengo mucha ilusión, muchas ganas, y también los jugadores. Creo que tengo mimbres para hacer cosas importantes”, concluye.

Pase lo que pase este domingo o a final de temporada, el hito de este grupo ya ha quedado escrito.