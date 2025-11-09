Golazo de Aspanoa al cáncer: éxito total del partido solidario en el Ibercaja Estadio con todas las entradas vendidas

El Partido de Aspanoa, la asociación que atiende a los niños con cáncer en Aragón, se ha celebrado este domingo, 9 de noviembre en el Ibercaja Estadio.

El encuentro ha sido un éxito rotundo. Se vendieron las 20.000 entradas disponibles, agotando por completo el aforo del recinto, aunque la asistencia de esta mañana ha girado en torno al 50%.

Desde la asociación mostraron su satisfacción por la gran respuesta del público: "Estamos muy contentos porque, con la ayuda de todos, hemos conseguido llenar el Ibercaja Estadio", han señalado desde Aspanoa.

El estadio, que cuenta con 19.683 butacas sin contar el palco, colgó el cartel de 'no hay billetes' por primera vez en un partido de Aspanoa. De hecho, también fue la primera ocasión en la que se agotaron todas las entradas para un evento en la historia reciente del Ibercaja Estadio.

Aun así, no se ha batido el récord histórico de asistencia al partido solidario, que sigue siendo el de 2023, cuando se vendieron casi 29.000 entradas en La Romareda, con un aforo de 34.000 personas.

Un globo gigante entretiene al público durante el partido de Aspanoa. Asier Alkorta

Como suele ser habitual, parte del público adquirió su entrada por colaborar, aunque no todos han asistido al encuentro. Aun así, el ambiente en las gradas ha sido excelente, con un público mayoritariamente familiar.

El encuentro ha contado con la participación de numerosos exfutbolistas del Real Zaragoza y del Villarreal, que pusieron su talento al servicio de la causa solidaria.

Por parte del Zaragoza, han debutado en este partido Hélder Postiga, Linares, Celades y Laguardia, junto a veteranos habituales como Láinez, Paredes, Aguado, Movilla, Juanfran, Lafita, Chus Herrero o Pablo Alfaro.

En el equipo del Villarreal han participado, entre otros, Marcos Senna, Xisco Nadal y el exzaragocista Moisés García León.

Partido Aspanoa 2025. Asier Alkorta

La recaudación del partido se destinará íntegramente a la lucha contra el cáncer infantil. Gracias a ella, Aspanoa impulsará una nueva investigación sobre esta enfermedad en Aragón y renovará los equipos informáticos del Servicio de Medicina Nuclear del Hospital Miguel Servet.

Esta mejora permitirá que los pacientes oncológicos, tanto niños como adultos, necesiten someterse a menos pruebas, al obtener imágenes más completas y precisas.