Indignación en la afición del Real Zaragoza por los precios para visitar al Huesca: “Lo que debería ser una fiesta...”

“Estafa”, “rastrero” e “indignante”. Con estas palabras, multitud de aficionados del Real Zaragoza han expresado su gran enfado por el precio que la S. D. Huesca ha puesto para las entradas para el partido entre ambos equipos. Para la afición visitante, el club altoaragonés ha elevado el precio hasta los 70 euros cada una, enviando un total de 413 entradas.

Igualmente, también buena parte de la afición de la S. D. Huesca tendrá que pasar por caja para vivir este partido en El Alcoraz. Este año, como novedad, el club lanzó un “abono simple”, que no incluía este partido, y un “abono completo”. Para los primeros, las entradas tendrán un precio de 55 euros.

Incluso, desde la S. D. Huesca valoran como un detalle haber enviado estas entradas, “a sabiendas” de que ellos no recibirán ninguna en el partido de vuelta por las obras de La Romareda. “Hay clubes que dicen que, si no me puedes dar, yo a ti tampoco. Eso no va a ocurrir. El Huesca pone al Real Zaragoza 413 entradas, las mismas que el año anterior y el anterior. Nosotros igual recibimos 50 o ninguna. Hay que ser comprensivos”, ha afirmado su presidente, Agustín Lasaosa.

No obstante, estos precios no han sentado bien entre la afición zaragocista, que ha mostrado su enfado a través de redes sociales y hasta cuestionaba los precios para los socios oscenses. “Están locos. Ahí se queden con el estadio vacío, pero tanto por la afición visitante como por su propia afición”, criticaba un joven. “Me parece un despropósito tratar así no solo al aficionado visitante, sino también a tu propio aficionado”, afirmaba otro. “Odio al fútbol moderno. El fútbol es para los aficionados, no para que los dirigentes se llenen sus bolsillos”, escribía incluso un tuitero del Almería.

Incluso, numerosos aficionados piden al Real Zaragoza que no venda esas entradas y las devuelva “con una trenza de Almudévar”. “Devolved todas las entradas y demostrar que somos más grandes”, decía un zaragocista. “No debería ir nadie. 70€ es un atraco a mano armada”, señalaba otro joven. “Que nos pongan las entradas a 70 euros a nosotros es de ratas pero que sus abonados tengan que pagar 55 no tiene nombre”, añadía otro zaragocista.

Del mismo modo, algunos aficionados de la S. D. Huesca también se mostraban enfadados por el precio para ellos. “15 años de socio y es la primera vez que no voy a ir a ver un derbi”, escribía un tuitero. “Pocas veces vamos estar más de acuerdo los aficionados del Huesca y el Zaragoza”, ironizaba un oscense.