Marisa y Javier, dueños de una tienda de indumentaria aragonesa: "Este año vestiremos a más de 300 baturros"

Las Fiestas del Pilar 2026 están cada vez más cerca y todos los zaragozanos se encuentran inmersos en plenos preparativos.

No solo hay que pensar en qué planes, conciertos o comidas habrá durante estos días, sino también en qué se va a poner uno en el día más importante para la capital aragonesa, la Ofrenda de Flores.

Como manda la tradición, todos los trajes de baturro que se lucen ese día son algo especial y tienen un gran significado. Cada vestimenta tiene una historia detrás.

Marisa Gurpegui y Javier de Miguel, propietarios de 'Tapicerías Miguel', una tienda especializada en indumentaria aragonesa, explican cómo comenzaron a dedicarse a este sector: "Hace unos 30 años nos metimos más de lleno en el mundo de la indumentaria aragonesa y empezamos a confeccionar".

El matrimonio confiesa que para ellos es un orgullo ver sus trajes recorriendo la ciudad cada 12 de octubre: "Ver que tú has vestido a gente y que esa persona lo lleva con emoción ante la Virgen, que lo luce con su familia, y que todos se juntan, se visten entre ellos y hacen de ese día algo especial. Eso es muy bonito".

Hoy en día, la tienda viste cada año a más de 300 personas de arriba a abajo con trajes completos, además de confeccionar prendas sueltas y vender metros de tela para quienes prefieren coser en casa: "Este año vestiremos a más de 300 baturros y baturras sin contar prendas sueltas, es todo un orgullo para nosotros".

Su experiencia se ha convertido también en una labor de asesoramiento: "Intentamos siempre asesorar sobre cómo deberían ir vestidas las personas cuando se visten de indumentaria porque a veces el desconocimiento hace que no vayamos correctamente vestidos", explica Marisa.

La tienda, especializada en indumentaria aragonesa y tapicerías, se ha hecho viral en las redes sociales por compartir algunos consejos sobre cómo colocarse correctamente el mantón de Manila: "Subimos el primer vídeo a las redes sociales y nos hicimos virales. A la gente le interesa mucho el mantón de Manila, seguiremos haciendo más".

"El mantón de Manila es exclusivamente para llevar con una falda de vestir. Lo más importante es que el peso del mantón caiga hacia delante", señala Marisa.

Otro de los factores a tener en cuenta a la hora de vestirse de baturra son las camisas blancas: "Se han puesto de moda las camisas blancas o las camisas con puntillas, pero realmente eran las camisas de dormir".

No solo visten a mujeres

La vestimenta de los hombres también recoge todas las miradas durante las Fiestas del Pilar.

"Los señores, como siempre, son más neutros en este tipo de vestimenta. El pantalón solía ser oscuro siempre y, debajo, un calzón de color claro, de color natural, que asomaba un poquito", apunta Marisa.

Historia de la firma

La historia de 'Tapicerías Miguel' está vinculada al comercio zaragozano y a la tradición familiar, cuyos orígenes se remontan a una primera tienda regentada por los bisabuelos de Javier de Miguel en la plaza de Sas.

El matrimonio lleva más de 30 años volcados en la confección de indumentaria aragonesa en la avenida César Augusto, 3.

El negocio se ha consolidado como un referente en la capital aragonesa, vistiendo cada temporada a cientos de vecinos que buscan mantener viva la vestimenta tradicional.

La tienda 'Tapicerías Miguel' continúa confeccionando tanto trajes completos como prendas individuales: desde pantalones, justillos, chaquetas y chalecos hasta distintas piezas destinadas a completar las indumentarias.

Una familia que lleva décadas confeccionando indumentaria aragonesa en Zaragoza y ofrece las claves para lucir el traje tradicional durante la Ofrenda de Flores.