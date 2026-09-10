Misterio, música y pasión llegan a Zaragoza de la mano de El Fantasma de la Ópera: estas son las fechas para disfrutarlo

Los actores en la Plaza del Pilar E.E.

Zaragoza se prepara para recibir uno de los grandes clásicos del teatro musical. El Fantasma de la Ópera llegará al Palacio de Congresos de Zaragoza del 8 al 18 de octubre.

El espectáculo, basado en la novela de Gaston Leroux y con una composición musical exclusiva de Andrew Lloyd Webber, narra la historia de un misterioso personaje que vive oculto y que se enamora de Christine Daaé, una joven soprano.

Una historia marcada por el amor, el misterio y la obsesión que se ha convertido en uno de los musicales más reconocidos a nivel internacional.

Esta producción llega a Zaragoza dentro de su gira por España tras haber estado en Madrid.

Está protagonizada por Daniel Diges, que interpreta al Fantasma, junto a Ana San Martín como Christine Daaé. La dirección corre a cargo de Federico Bellone.

La puesta en escena combina música en directo, escenografía, iluminación y efectos especiales para recrear el ambiente y trasladar al público al universo creado por Lloyd Webber.

Las funciones se desarrollarán durante casi dos semanas, con diferentes pases de tarde y noche, hasta la última representación prevista para el domingo 18 de octubre.

De este modo, Zaragoza se suma a la gira de uno de los títulos más emblemáticos del teatro musical.