El grupo zaragozano Las Novias vuelve a los escenarios con su nuevo disco 'Anatomía de un frío universo'

Las Novias, referencia del post-punk y el rock oscuro en España desde finales de los años 80, tienen listo un nuevo y muy esperado disco, ‘Anatomía de un frío universo’, el séptimo de su carrera, que se publica este próximo sábado 12 de septiembre.

El grupo zaragozano va a presentar y firmar ese día ejemplares del álbum en su ciudad, en La Campana Underground (Prudencio, 7), donde ha convocado a sus seguidores entre las 12.30 y las 14.30. En la capital aragonesa, el elepé quedará disponible en Discos Linacero (centro comercial El Caracol). Puede encargarse también en linacero.com.

Banda de culto, apreciada también en Latinoamérica, con un directo arrollador por su intensidad, Las Novias editaron su anterior referencia discográfica, 'Detente bala', en 2022. Han trabajado desde entonces en las canciones de "Anatomía de un frío universo", preparándolas en el local de ensayo con la pasión y la disciplina de siempre. Y las han ido adelantando a sus seguidores, antes de reunirlas en el elepé, en lanzamientos habidos en los últimos meses.

La Gira, en marcha

El grupo va a celebrar en 2027 el 40 aniversario de su fundación y lo hará sobre el escenario, de vuelta en la carretera, en una gira ya en marcha que este otoño tiene previstas escalas en Madrid (sala El Sol, 10 de octubre), Barcelona (Wolf, 17 de octubre), la localidad vizcaína de Portugalete (Groove, 7 de noviembre), Castellón (Because, 21 de noviembre) y Zaragoza (Oasis, 11 de diciembre). El próximo año, de momento, está confirmado que formará parte del cartel del Dark City Festival, que tendrá lugar los días 11 y 12 de junio en Benidorm.

Las Novias son Toño Leza (voz), Oskar Díez (guitarra), Pedro García (bajo) y Germán Arenaz (batería). El nuevo disco se ha grabado en Luna Nueva Estudio, en Zaragoza, con David Marco, y la masterización ha corrido a cargo de Javi Vacuum. La portada es obra de Ainhoa Tilve.

Para los directos cuentan con el apoyo de Jaime Zuasti a los teclados y la guitarra. En la gira, las nuevas composiciones de ‘Anatomía de un frío universo’ compartirán repertorio con varios de los hitos que jalonan la larga carrera de Las Novias, que les ha llevado a compartir escenario con grandes nombres del rock internacional o a actuar en México, y cuyo primer registro discográfico, ‘Sueños en blanco y negro’, fue producido en 1992 por Enrique Bunbury, quien repetiría en esta tarea en el siguiente lanzamiento, ‘Todo/nada sigue igual’, dos años después.