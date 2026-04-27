Tarazona regresará al siglo XVI con su Feria Renacentista: más de 30 actividades gratuitas y para todos los públicos

Tarazona celebrará los próximos 9 y 10 de mayo una nueva edición de su Feria Renacentista, enmarcada en las Jornadas sobre la Coronación del emperador Carlos I de España y V de Alemania.

El objetivo es poner en valor este acontecimiento histórico, representado en el friso de la fachada de la Casa Consistorial.

La cita, organizada por el Ayuntamiento con la colaboración de distintas entidades, transformará el casco histórico en un escenario del siglo XVI abierto a vecinos y visitantes.

Durante ese fin de semana, la programación ofrecerá más de 30 actividades gratuitas pensadas para todos los públicos.

Entre ellas destacan recreaciones históricas, visitas guiadas, conferencias, animación musical, juegos infantiles de época y un mercado renacentista.

El objetivo es acercar la historia local de forma didáctica y participativa.

Actividades para todos los públicos

Uno de los actos principales será la recreación de la llegada del emperador a la ciudad desde el antiguo convento de Santa Ana, una de las novedades de esta edición.

Bajo el título “Turiaso y el César: del convento al campamento”, esta propuesta escénica tendrá lugar el sábado por la mañana.

El concejal de Turismo, Pablo Escribano, ha destacado la singularidad de esta celebración, que cada año busca reforzar la identidad histórica de la ciudad.

Cartel de la Feria Renacentista. Cedida.

“Un año más organizamos una nueva edición de la Feria Renacentista, con una amplia propuesta de actividades que nos permitirá trasladarnos a uno de los momentos más relevantes de nuestra historia”, explicó el concejal.

Además, ha señalado que en esta edición se han ajustado ligeramente las fechas para favorecer unas condiciones meteorológicas más suaves y fomentar una mayor participación.

La jornada del sábado incluirá la apertura del mercado renacentista, y uno de los momentos más esperados: la Cabalgata de la Coronación.

En ella participarán cerca de 350 personas ataviadas con trajes de época.

El día culminará con la representación teatral de la coronación en la Plaza de España, a cargo de un grupo local.

Como cierre, el domingo se celebrará un torneo de justas al mediodía, seguido de la clausura oficial del mercado por la tarde.

La programación completa puede consultarse en la agenda de la página web municipal.