Lope de Vega llega al Teatro Principal con 'La vengadora de las mujeres': "Es una comedia con rasmia aragonesa"

El equipo de 'La vengadora de las mujeres' frente al Teatro Principal. E.E

Una mirada actual del valor de la mujer en el Siglo de Oro español es el núcleo central de 'La vengadora de las mujeres', una propuesta que revisa el texto del emblemático poeta Lope de Vega.

Esta versión, dirigida por Carlos Martín, es una coproducción de Compañía Nacional de Teatro Clásico y Teatro del Temple.

Cuenta, además, con un elenco de ensueño formado por actores de la talla de Silvia de Pé, Itziar Miranda, Lorena Berdún, José Vicente Moirón, Secun de la Rosa, Gabriel Moreno, Nacho Rubio, Chavi Bruna y Xavi Caudevilla.

El Teatro Principal de Zaragoza va a acoger esta comedia entre el 16 y el 19 de abril. Cuatro funciones únicas previstas a las 20.00h todos los días excepto el domingo 19, que tendrá lugar a las 19.00h.

Considerada una de las comedias más singulares del autor, centra su desarrollo en Laura, una princesa decidida a reivindicar el valor intelectual y físico de las mujeres.

"Tenemos la enorme suerte de acoger en Zaragoza este texto de Lope de Vega, súper moderno para su época por esa reivindicación que hace del papel de la mujer", ha expresado Sara Fernández, consejera de Cultura, Educación y Turismo, en la presentación de la obra.

Silvia de Pé en la presentación de la obra. E.E

A través de una trama ágil y sorprendente, la protagonista creará una escuela para mujeres desafiando así todas las convenciones sociales.

"Es un texto que puede sorprender, ya que tiene una mirada amable hacia temas de los que no se hablaba mucho en la época", ha explicado José Luis Patiño, gerente de la Compañía Nacional de Teatro Clásico.

La propuesta escénica traslada la acción a los inicios del movimiento feminista en el siglo XIX. Combina así una estética contemporánea con elementos simbólicos y una escenografía que evoluciona junto al viaje de la protagonista.

Además de su dimensión reivindicativa, la obra también destaca por abordar temas poco habituales en el teatro del Siglo de Oro. Un ejemplo es la diversidad afectiva.

"Es una comedia llena de humor, ternura y crítica social", ha afirmado Carlos Martín. El director, además, asegura que están "muy emocionados" con poder estrenar la obra aquí, en Aragón.

El reparto, encabezado por Silvia de Pé como protagonista, también se ha mostrado muy ilusionado. "Me he enamorado del verso y de Lope de Vega. Hemos conseguido dar luz a una versión muy viva y muy divertida", ha contado la actriz zaragozana.

Itziar Miranda en el Teatro Principal presentando la obra. E.E

Itziar Miranda, también de la tierra, ha añadido: "Para mí es todo un honor estrenar en el Teatro Principal. Es una obra con mucho humor y rasmia aragonesa".

'La vengadora de las mujeres' se presenta así como una propuesta que aúna el teatro clásico con la reivindicación del papel de la mujer. Todo ello conforma una experiencia teatral dinámica, reflexiva y muy divertida para el público.

"Es una obra tan divertida que merece la pena que las nuevas generaciones la conozcan", ha finalizado el actor Secun de la Rosa.