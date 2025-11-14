Llega a Zaragoza 'Eduardo Chillida. Soñar el espacio': el universo del escultor con una exposición de 120 piezas

El espacio, la materia y la forma, tres conceptos que cautivaban al escultor Eduardo Chillida (1924-2002). Cuando se cumplen 100 años de su nacimiento, el Ayuntamiento de Zaragoza ha organizado junto con la Fundación Ibercaja una muestra del artista en La Lonja, que se podrá visitar desde el 14 de noviembre hasta el 1 de febrero.

"Eduardo Chillida. Soñar el espacio" reúne 120 piezas del artista vasco, entre esculturas, obra gráfica, dibujos y retratos, para explorar, prácticamente, toda su trayectoria.

Además, en la exposición se pueden ver algunas de las frases más destacadas del artista, algo que, según ha asegurado a este diario, el hijo y director de Desarrollo de Chillida Leku, Luis Chillida "es donde se puede ver el espíritu de mi padre".

"Lo que es de uno es de nadie" es una de las frases que se pueden leer en la muestra y que, Luis Chillida, dice, identifican a su padre. "Todo esto trae el recuerdo de mis padres, lo que fueron e hicieron y poder mantener este legado", cuenta emocionado.

Inauguración

En la presentación de la exposición, a la que han asistido diferentes representantes, Luis Chillida también ha recordado a su padre, un hombre que "siempre quiso que la cabeza fuese delante de la mano". Y, además, también ha agradecido la asistencia del público: "No solo está lleno de personas, sino de cariño por el trabajo hacia mi padre".

Por su parte, la alcaldesa Natalia Chueca, ha explicado que se trata de una "exposición muy especial y que nos hace tanta ilusión que vuelva a tener lugar en Zaragoza", tras la que hubo en 2005.

De izquierda a derecha, Mayte Ciriza, Sara Fernández, José Luis Rodrigo, Amado Franco, Natalia Chueca, Luis Chillida, Mikel Chillida, Alicia Vallina y Pedro Olloqui, en la presentación. E.E

Así, la alcaldesa ha expuesto que se trata de obras creadas de "la voz interior que solo Chillida supo transformar en piezas".

De este modo, confía en el éxito que va a tener la muestra: "Estoy segura de que va a ser un gran éxito no solo para los de Zaragoza, sino también de otras personas que la visiten", ha afirmado.

Asimismo, el presidente de Fundación Ibercaja, Amado Franco, también ha agradecido a todas las personas que han hecho posible mostrar la trayectoria del escultor. "La muestra que inauguramos les invita a soñar con uno de los escultores más brillantes del siglo XX", ha expresado.

En esta misma línea, Alicia Vallina, comisaria de la exposición, ha recordado la figura de Chillida y la importancia de visitar la exposición de manera detallada. "Una exposición para verla varios días, saborear y explorar lo que el artista quiere decir", ha contado.

Por eso, ha explicado que la exposición se ha llevado a cabo de manera detallada para "adentrarse en la creación de un hombre sencillo, humilde, pero con una gran profundidad".

"Eduardo Chillida. Soñar el espacio"

La exposición pretende sumergirse en el espacio, el vacío, la luz y las sombras a través de materiales, formatos y tamaños de distintas obras de Eduardo Chillida a lo largo de toda su trayectoria.

El recorrido por las diferentes esculturas se compone de piezas de pequeño formato realizadas de materiales como yeso, alabastro o madera, y con tonalidades variadas.

Luis Chillida, hijo de Eduardo Chillida y director de Desarrollo de Chillida Leku. E.E

Por otra parte, las esculturas de gran formato (hasta casi 2 metros de altura) buscan explorar la luz y el espacio. Ejemplo de ello es Iru burni III o Consejo al espacio VI, realizadas en acero corten.

Además de las esculturas exhibidas, otro elemento importante es la obra gráfica, parte esencial de su pensamiento gráfico, grabados realizados en carbón o tinta o collages con papeles rasgados y cortados.

Una propuesta que ha sido posible gracias al Ayuntamiento de Zaragoza, la Fundación Ibercaja, la Fundación Eduardo Chillida-Pilar Belzunce y Chillida Leku, y a la que han asistido decenas de personas.

Una exposición que invita, sobre todo, a viajar hacia el universo del artista.