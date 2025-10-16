El país de las maravillas de Alicia llega a Zaragoza para hacer soñar "al niño que todos llevamos dentro"

El camino a elegir dependerá bastante de adónde queramos llegar. El asunto es una de las conversaciones que tiene Alicia con el Gato. El país de las maravillas de Lewis Carroll aterriza en el CaixaForum de Zaragoza para sorprendernos y por supuesto hacernos reflexionar sobre los caminos, los destinos, los sueños y la realidad.

'Los mundos de Alicia. Soñar el país de las maravillas' abre la puerta para que mayores y pequeños viajen a los orígenes de la fantasía. Han pasado 160 años desde que Lewis Carroll escribiera Alicia en el país de las maravillas, pero la historia no ha dejado de ser actual.

Esta historia y su protagonista se han convertido en parte del imaginario colectivo de múltiples generaciones, y ahora puede descubrirse a través de una exposición inmersiva que estará abierta al público hasta el 1 de marzo de 2026.

El director de CaixaForum Zaragoza, Ricardo Alfós, y la conservadora senior de Teatro y Performance del Vintoria and Albert Museum de Londres, Kate Bailey, han presentado este jueves la primera y más amplia exposición sobre el fenómeno de Alicia, una heroína moderna.

Tras su paso por los centros de CaixaForum de Barcelona y Madrid, ahora esta muestra que ya han visto más de 280.000 personas, recala en CaixaForum Zaragoza.

Exposición Los mundos de Alicia. Soñar el país de las maravillas

Un teléfono que suena, una mesa y una silla gigantes y tazas voladoras, son algunos de los 259 objetos y obras de arte que conforman esta muestra.

Naipes, vestidos de Agatha Ruiz de la Prada, carteles de películas, cuadros de Dalí y primeras ediciones ayudan a entender el gran alcance de la obra y su influencia en los diferentes mundos culturales: literatura, cine, moda, fotografía, ciencia...

Exposición Los mundos de Alicia. Soñar el país de las maravillas. CaixaForum

Atravesar puertas, mirarse en el espejo, sentarse a tomar el té o marearse con la infinidad de cuadros del recorrido, son algunas de las cosas que podrán hacer los curiosos que quieran viajar al mundo de fantasía en el que se ha transformado la segunda planta del CaixaForum.

Alicia en el país de las maravillas, de Lewis Carroll, escrita en 1865, puede decirse sin miedo a equivocarse que es un fenómeno cultural. Traducida a más de 170 lenguas, sigue imprimiéndose y forma parte del imaginario colectivo.

La exposición ofrece diferentes respuestas a por qué un personaje victoriano resulta tan significativo, la cultura que propició su escritura y cómo los temas y las ideas que en ella se plantean continúan siendo importantes hoy en día.

"Actualmente, todo el mundo se puede identificar con esta historia, y puede seguir el mantra de la curiosidad para seguir aprendiendo", ha asegurado la comisaria de la exposición Kate Bailey.

Bailey ha destacado las zonas interactivas de la muestra "La mesa de la hora del té por ejemplo es genial para los niños y como todos tenemos un niño dentro, será divertido para todos", ha comentado.

La muestra incorpora una dimensión lúdica y un espacio de reflexión, facilitando un diálogo entre el mundo de Alicia y el nuestro.

Un recorrido dividido en cinco secciones: La invención de Alicia, A través de la pantalla, Alicia, puerta a otros mundos, Alicia en escena y Convertirse en Alicia, que seguirá el viaje de nuestra heroína.