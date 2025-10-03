B Vocal celebra sus 30 años en las Fiestas del Pilar de Zaragoza: "Va a ser algo único, la gente se irá emocionada a casa"

Si hay un grupo que ha llevado el nombre de Zaragoza y Aragón por España y el mundo, ese es B Vocal. El grupo formado por Fermín, Carlos, Juan Luis, Augusto, Carlos Valledor y Satur, y caracterizado por su música a capela, ha actuado por media Europa, China o Estados Unidos, pero siempre con el recuerdo de su tierra, donde empezó todo en 1995 en una pequeña sala de conciertos.

Ese arraigo lo llevan por bandera y el grupo asegura que, pese al reconocimiento internacional, los premios recibidos en Aragón han sido mucho más emocionantes que cualquier otro. “En estos 30 años, Zaragoza y Aragón han sido un gran referente”, señala Augusto González, integrante de la banda.

Así pues, la celebración por todo lo alto de sus tres décadas de música y humor tenía que empezar en Zaragoza, y en las Fiestas del Pilar. La actuación de B Vocal en la semana grande es una de las citas indiscutibles de cada año, un fijo en la programación desde hace más de 15 años. Esta vez, el grupo zaragozano actúa el 7 y 8 de octubre en el Auditorio (Sala Mozart) con un espectáculo muy especial, ‘Cantando a los 30’.

“Es muy especial para nosotros porque son tres décadas de trayectoria artística en las que hemos disfrutado mucho con nuestro público. Queremos darle lo mejor en la presentación de este nuevo espectáculo que resume esos 30 años, pero que también habla del presente y del futuro del grupo”, detalla Augusto con la misma pasión que el primer día.

B Vocal. Instagram Teatro Serrano

Además, el artista desvela que van a preparar una gran pantalla en la Sala Mozart en la que se recordarán algunos momentos vividos en diferentes partes del mundo y con diferentes personas. “Recordaremos todo lo que nos ha hecho sentir esta bonita profesión que elegimos hace 30 años”, añade.

Un espectáculo inolvidable

La representación, que llegará también a Huesca el 18 de octubre, tendrá todo lo necesario para hacerla inolvidable. Así pues, el público podrá disfrutar desde temas clásicos del grupo a momentos muy divertidos que estos han vivido. También el nuevo repertorio tendrá hueco con temas actuales, de música muy potente. Por ejemplo, Augusto González mencionaba temas de Imagine Dragons, Avicii o de Rosalía.

“Creemos que ha quedado un espectáculo impactante y que va a ser una sensación para el público. La gente no solamente quedará sorprendida y satisfecha, sino que se van a ir emocionados a su casa. Va a ser un cúmulo de emociones tremendo, un espectáculo absolutamente único”, alaba el de B Vocal.

Un libro-disco especial

Por si no fuera suficiente con el concierto, B Vocal publica para la ocasión un nuevo producto: un libro-disco. Este cuenta con 50 páginas a todo color con toda la historia del grupo y con momentos increíbles. “Es un disco físico con 17 nuevos temas y luego en el libro disco hemos puesto enlaces virtuales con códigos QR para que lleven a imágenes inéditas”, explica Augusto.

A día de hoy todavía no ha salido a la venta y se presentará el propio día 7 en el primer concierto para que lo disfruten los asistentes. “La gente que tenga el libro-disco en sus manos va a tener un producto muy exclusivo porque solamente ellos van a poder ver las cosas que hemos vivido y que no han salido nunca a la luz. Es una ocasión absolutamente increíble”, defiende.

Por último, Augusto González espera que los zaragozanos disfruten de las Fiestas del Pilar, pero sobre todo anima a que asistan a su espectáculo. “Con B vocal, creemos que serán unas fiestas un poquito más felices. Seguro van a salir con una sonrisa y con la emoción a flor de piel”, resalta con el humor que les caracteriza.

“Ante todo, que disfruten y que hagan sentir a nuestros visitantes y a todo el mundo que somos una tierra de acogida, noble y respetuosa”, finaliza con el orgullo aragonés.