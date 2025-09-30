El sueño de Zaragoza de tener su propia 'Isla de los Museos' de Berlín: aspira a ser Patrimonio de la Humanidad

“La plaza del Pilar en el camino al bicentenario de Goya se va a configurar como un espacio cultural de primer nivel internacional”, ha afirmado el director general de Cultura del Gobierno de Aragón, Pedro Olloqui.

Con estas palabras, el responsable cultural ha situado en el corazón de Zaragoza el gran proyecto con el que Aragón conmemorará en 2028 los doscientos años de la muerte de Francisco de Goya.

“Los aragoneses nos hemos lanzado a una aventura, en mi opinión, más potente y más completa (que la de Málaga)”, asegura Olloqui, quien ha recordado que la ciudad andaluza cuenta con una red de seis museos, algunos de gran importancia, aunque “mal conectados”, lo que en su opinión resta fuerza al proyecto.

El plan aragonés pretende que la Plaza del Pilar se convierta en un gran eje cultural vinculado a la figura del pintor de Fuendetodos, con la aspiración de que todo el conjunto llegue a ser declarado Patrimonio de la Humanidad.

“Queremos hacer algo similar a lo que es la Isla de los Museos de Berlín: seis museos, una isla y Patrimonio de la Humanidad. Tendremos una plaza y cinco centros de referencia todos ellos conectados con Goya y su mundo”, explica. “Una plaza, cinco centros de referencia también con la mirada en la posibilidad en el futuro de ser patrimonio de la humanidad”, añade.

Presentación de la nueva obra invitada de la exposición “Goya, del Museo al Palacio”. DGA

Los espacios señalados son la iglesia de San Juan de los Panetes, la Basílica del Pilar, La Lonja, el Museo Diocesano y el Museo Goya de Fundación Ibercaja, actualmente en obras y con reapertura prevista para 2026.

Durante la presentación de una nueva obra para la exposición Goya, del Museo al Palacio en La Aljafería, Olloqui detalló por qué estos centros están directamente vinculados con el artista. En el caso de San Juan de los Panetes, avanzó un proyecto innovador: “El trabajo que esperamos presentar próximamente permitirá vivir una experiencia inmersiva relacionada con Goya que será totalmente novedosa y pionera. En esta iglesia vamos a relacionar un espacio histórico también del tiempo de Goya con experiencia inmersiva que nos permita comprender mejor a Goya. Estamos terminando de afinar ese proyecto y creo que en lo que queda de 2025 podremos presentarlo definitivamente”, aclara.

En cuanto a la Basílica del Pilar, el director general subraya que no solo es un centro religioso de primer orden, sino que en tiempos de Goya fue “el evento cultural más importante que le permitió crecer como artista a él y a toda una generación con la que se relacionó”. Además, recuerda que allí se conserva “el espacio mural más importante de Goya en el mundo”, lo que convierte al templo en un referente indispensable para comprender al joven pintor y su evolución.

Respecto al Museo Goya de la Fundación Ibercaja, Olloqui destaca su papel central. “Como no puede ser de otra manera, el desarrollo del museo que están poniendo en marcha desde Fundación Ibercaja es importantísimo, ya que tiene una cantidad muy significativa de obra de Goya”, asegura. El edificio, cercano a la Plaza del Pilar, modificará su acceso tras las obras: dejará de entrar por la calle Santa Cruz y lo hará por la calle Santiago, directamente en la plaza.

El Museo Diocesano también tendrá un lugar destacado. “Por supuesto el museo diocesano tiene una referencia importantísima porque la vida de la diócesis está íntimamente ligada también con la formación del pensamiento goyesco”, afirma Olloqui.

En el caso de La Lonja, la relación no es directa con la obra de Goya, pero sí con la fuerza cultural de Aragón. “La Lonja es la sala de exposiciones más importante y más querida de Aragón y cada una de sus propuestas expositivas es de un éxito enorme, no relacionado con el mundo goyesco, pero sí con la capacidad de generar fenómenos culturales exclusivos que tenemos los aragoneses y los zaragozanos. La Lonja se incorporará en el proceso del bicentenario y a todo el fenómeno goyesco”, explica.

Además de estos cinco espacios, el Gobierno de Aragón pondrá en marcha un nuevo Centro Goya en el edificio de los antiguos juzgados de la plaza. “El Centro Goya desarrollado por el Gobierno de Aragón tiene por objetivo no solo albergar la colección pública de Goya en Aragón, sino construir una mirada sobre Goya a través de la importancia, como ya he dicho, de su ser aragonés”, señala Olloqui. Está previsto que las obras comiencen en enero, tras las vacaciones navideñas.