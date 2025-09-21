Marisol Aznar, humorista y madre: "La maternidad no viene con manual, pero es la aventura más maravillosa"

La conocida y querida Marisol Aznar nunca deja de sorprendernos. La humorista de Aragón Televisión con su autenticidad y desparpajo siempre arranca carcajadas.

Después de una intensa gira con su espectáculo ¡Madre Mía!, volverá a Zaragoza, al escenario del Teatro de las Esquinas este mes de octubre para seguir sacando sonrisas. El tema: las madres.

“Llevaba muchos años haciendo personajes de madre, tanto en la tele como en teatro, y la gente siempre me decía: ‘¡Es que me recuerdas a mi madre, a mi tía o a mi abuela!’”, cuenta entre risas a El Español.

Portada Madre Mía.

“Además, yo soy hija y soy madre de dos hijas, así que este era un tema que me tocaba muy de cerca. Me parecía perfecto para construir un espectáculo en el que todo el mundo pudiera reconocerse”, explica.

El montaje mezcla monólogo, música, vídeos y participación del público. Hay espacio para la madre de Indiana Jones, la madre de Superman o incluso para la Virgen María, madre de toda la humanidad "todos esos personajes salen y van haciendo una especie de hilo conductor, y también salen madres que son mayores y que me apetecía sacar y hacer un homenaje a las madres y a mujeres mayores que han tenido hijos que los han criado, y que los han sacado adelante", subraya Aznar.

Durante años se daba por sentado que los creadores de humor eran hombres. Pero las mujeres también hacemos reír y escribimos nuestros guiones.

El resultado es un espectáculo vivo y cercano. El público canta, completa frases típicas de madres y comparte platos de la infancia: croquetas, tortilla de patata y hasta borrajas, "algo tienen las madres que todos tenemos un plato favorito que para nosotros es de Estrella Michelín", explica la humorista.

La función podrá disfrutarse durante las Fiestas del Pilar del 2 al 12 de octubre en el Teatro de las Esquinas. Las entradas ya están a la venta y tienen un precio desde los 16 euros.

Madres de antes y madres de ahora

Uno de los bloques más celebrados de 'Madre mía' es la comparación entre generaciones. “Ahora parece que las madres tenemos que ser expertísimas, que todo lo hemos leído, que negociamos cada cosa con los niños…”, dice entre carcajadas. “Yo lo llevo al extremo y hago una parodia de esa nueva maternidad que a veces se nos va de las manos. Y claro, la gente se parte porque se ve reflejada”, comenta.

Aunque está curtida en mil tablas, este espectáculo tiene algo nuevo ya que es la primera vez que Marisol se enfrenta sola a un escenario. “Me apetecía complicarme un poco la vida y hacer algo que nunca había hecho. Y claro, salir sola era un reto. Pero la verdad es que no te sientes sola porque estás constantemente acompañada por el público”, reconoce la zaragozana.

Además, reivindica el lugar de las mujeres en la comedia: “Durante años se daba por sentado que los creadores de humor eran hombres. Pero las mujeres también hacemos reír y escribimos nuestros guiones. Me gusta pensar que con este espectáculo también sigo abriendo camino”, apunta.

La maternidad, entre la reivindicación y la ternura

Más allá de la carcajada, “Madre mía” tiene un mensaje de fondo: la maternidad como experiencia compleja pero maravillosa, que merece ser reconocida y apoyada. “Ser madre es lo más bonito que me ha pasado, pero también es duro. A veces parece que tenemos que ser superwoman: trabajar, criar, no quedarnos atrás… y siempre con culpa. Es imprescindible que avancemos en conciliación y en igualdad dentro de casa”, defiende.

Si el mundo estuviera gobernado por el amor de una madre, no habría guerras

En el espectáculo, esa reivindicación se traduce en una reflexión sobre el valor del cuidado: “Yo digo que si el mundo estuviera gobernado por el amor de una madre, no habría guerras. Porque una madre siempre protege, siempre cuida", reconoce.

Marisol no se corta y sentencia "Olé por las madres del mundo entero". La maternidad ha estado en el punto de mira con defensoras y detractoras por igual. "Que cada uno haga lo que quiera, pero hay que facilitar la conciliación, que haya permisos para las madres y los padres", reivindica Marisol.

Respecto a la maternidad se corre el riesgo de romantizarla o demonizarla, y es importante ser realista "La maternidad es dura, y no viene con manual de instrucciones, pero es una aventura maravillosa", opina la artista.

Una complicidad muy especial en Zaragoza

Después de su gira por Aragón, Marisol regresa en octubre a casa, al Teatro de las Esquinas. “En Zaragoza el público me conoce, me ha visto crecer en televisión. Siento siempre una complicidad enorme, como si vinieran a agradecerte tantas risas compartidas. Y ahora tienen ganas de verte en directo, de reír contigo en persona”, confiesa emocionada.

Y cuando se le pregunta qué tipo de madre cree que es, vuelve a salir la Marisol más auténtica: “Mis hijas dicen que soy la madre pesada, la de ‘yo no digo nada…’ pero que no calla nunca. Yo creo que también soy una madre divertida", reconoce sincera. "Lo que más procuro es pasar tiempo de calidad con ellas y reírnos juntas”.

'Madre mía' no es solo un espectáculo de humor. Es un homenaje a las madres, a su ternura y a su fuerza, contado con carcajadas, complicidad y emoción. Un espejo donde mirarnos todos, hijos y madres, para reírnos de nosotros mismos y, sobre todo, valorar como se merece ese papel que sostiene el mundo: el cariño insustituible de una madre.