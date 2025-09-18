Aragón denuncia humedades en las pinturas de Sijena y pide al juez el urgente traslado desde Cataluña

El Gobierno de Aragón ha denunciado la aparición de humedades en las pinturas de Sijena que han sido reflejadas tras el "exhaustivo" y "minucioso" examen que realizaron los técnicos que se trasladaron hasta el MNAC el pasado mes de julio. Ante esta evidencia, el Ejecutivo aragonés ha instado al Juzgado número 2 de Huesca a urgir el traslado de las mismas.

El director general, Pedro Olloqui, ha explicado que las evidencias de las humedades han sido fruto del estudio de las traseras de las pinturas como del anclaje y los bastidores de madera que soportan los bienes. Ante la aparición de las mismas, el director general ha mostrado su "máxima preocupación" por el mantenimiento obtenido por parte del Museo Nacional de Cataluña.

Del mismo modo, ha denunciado que estas muestras contradicen las declaraciones por parte del MNAC que han mantenido en todo este tiempo en el que mostraban su preocupación por el futuro de las pinturas. Asimismo, ha acusado al museo que "si estuviera tan pendiente no se hubieran producido esas humedades".

Humedades encontradas en las pinturas de Sijena en el MNAC Gobierno de Aragón

La aparición de estos desperfectos en las pinturas abre la pregunta a cuándo se produjeron, un elemento que por parte del Gobierno de Aragón señalan que "son posteriores a la instalación de esas pinturas en el soporte actual".

A lo que matizan: "De no ser así tendrían que haber sido detectadas en los movimientos". Cabe recordar que las pinturas han sido trasladadas en varias ocasiones. Por ello, ha alertado: "Si fueron detectadas y no fueran tratadas estaríamos hablando de otra responsabilidad por parte del MNAC".

Ante si esto podría obstaculizar el futuro traslado de las mismas a terreno aragonés, Olloqui ha tranquilizado que "no supone un problema" para la avenida de las pinturas a Sijena: "Ratifican que es totalmente posible y sin afecciones ni riesgo de afecciones reseñables". A lo que ha añadido: "Si las pinturas soportan las humedades cómo no van a poder soportar el traslado".

En esta misma línea, ha referido que las humedades son un aspecto "más grave" en consecuencia con las pinturas que el traslado de las mismas.

Por todo ello, el director general ha expuesto una conclusión derivada de esta situación: "Las instituciones catalanas deben dejar la etapa de duelo y confrontación. Es necesario reconocer los derechos culturales de los aragoneses".

Olloqui ha mantenido que hasta que la devolución sea fructifera el Ejecutivo aragonés actuará desde la línea judicial, política y social. Así, ha aclarado que se encuentran a la espera de la resolución judicial del cronograma establecido.