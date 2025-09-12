Maella será sede del XLIII Campeonato de España de San Huberto los días 27 y 28 de septiembre de 2025

La localidad zaragozana será escenario los próximos 27 y 28 de septiembre de la 43 edición de una cita que reunirá a cerca de un centenar de los mejores especialistas de esta disciplina.

La localidad zaragozana de Maella acogerá los próximos 27 y 28 de septiembre de 2025 el XLIII Campeonato de España de San Huberto, una de las citas más esperadas del calendario cinegético nacional, organizada por la Real Federación Española de Caza (RFEC) con la colaboración de la Federación Aragonesa de Caza y el Ayuntamiento de Maella.

Durante dos intensas jornadas, los mejores especialistas de esta disciplina medirán su destreza y compenetración con sus perros en un campeonato que reunirá a cerca de 100 participantes de toda España y contará con la presencia de 24 jueces nacionales.

Además, se disputará en paralelo la Copa Federación, lo que convertirá a Maella en el epicentro del San Huberto nacional durante el último fin de semana del mes de septiembre.

El programa arrancará el viernes 26 de septiembre con la presentación oficial del campeonato y el tradicional desfile de autonomías participantes en la Plaza de Maella, seguido del sorteo y entrega de dorsales. La jornada concluirá con un lunch ofrecido por el Ayuntamiento y la Federación Aragonesa de Caza.

Las semifinales del Campeonato de España y la Copa Federación se celebrarán el sábado 27 de septiembre, mientras que el domingo 28 será el turno de la gran final y la ceremonia de clausura en la Plaza de Maella, donde se coronará a los nuevos campeones de España de San Huberto.

Además del aspecto deportivo, los asistentes podrán disfrutar de la hospitalidad maellana y conocer su rico patrimonio cultural, histórico y gastronómico, con enclaves únicos como la Torre del Reloj, el Castillo Calatravo, la Iglesia de San Esteban Protomártir, el Monasterio de la Trapa de Santa Susana o la casa natal del escultor Pablo Gargallo.

El acceso al campo será gratuito para los asistentes inscritos, que también dispondrán de zonas de aparcamiento habilitadas.

El XLIII Campeonato de España de San Huberto contará con el patrocinio oficial Browning, Miroku, Légia, KNINE y Winchester y la colaboración de ISUZU, Avis, Mutuasport, Cinegética, Archer, Satisfaction, Gobierno de Aragón, Ayuntamiento de Maella, Comarca de Bajo Aragón-Caspe, LZB, Grupo Magalia y Fruma.

Programa completo