El Festival Asalto celebra 20 años de arte urbano con una programación abierta a la industria cultural

¿Grafitis o cultura urbana? El debate sigue abierto, pero basta pasear por Zaragoza para comprobar que muchos de sus murales son auténticas obras de arte que transforman la ciudad y la acercan a sus vecinos.

Parte de la 'culpa' de que Zaragoza esté adornada de murales, es el Festival Asalto. El Festival Asalto celebra este septiembre sus veinte años con una programación ampliada que incluye intervenciones artísticas, proyectos comunitarios, un ciclo de conferencias y actividades para profesionales del arte y la cultura urbana.

Organizado por Asalto.org y el Ayuntamiento de Zaragoza, las intervenciones se distribuirán por el entorno del parque Pignatelli y en lugares donde se revisitarán murales de anteriores ediciones. Las acciones comunitarias se realizarán con entidades de toda la ciudad y mantendrán su carácter abierto y participativo.

Encuentros para artistas y festivales

La principal novedad es el programa NEXXO, un ciclo de coloquios, presentaciones, talleres y visitas con artistas, investigadores y gestores culturales de ámbito local e internacional. Se organizará en torno a cinco líneas: Conversaciones Asalto, Trazos Maestros, Del museo a la calle, Crew 2000 y Pensamiento crítico y ciudad, todas vinculadas a la intervención artística en el espacio público.

El viernes 12 de septiembre el programa incluirá una charla con el colectivo ‘Zaragoza Moderna’ seguida de la conferencia ‘El valor social del arte urbano: participación cultural, territorios periféricos y disputas en la ciudad contemporánea’ de Ricardo Klein.

El sábado 13 de septiembre por la mañana se celebrará una reunión de directores de festivales internacionales de arte urbano y gestores especialistas en el trabajo comunitario. María Luisa Grau Tello impartirá la conferencia ‘Pintando muros de libertad. Una aproximación a la pintura en el espacio urbano durante la Transición’, seguida del encuentro ‘Paisajes domesticados: la deriva del arte urbano en la ciudad neoliberal’ con Keko Martínez. A las 10:30 se inaugurará la muestra de jóvenes artistas emergentes ‘Una generación, 20 años de arte’.

El domingo 14 de septiembre Narcelio Grud presentará el Festival Concreto. El mismo artista, acompañado por David Demougeot, hablará de los modelos y metodologías de gestión de los festivales de arte público, así como de su impacto. Por la tarde, José Luis Cano, Alicia Vela y Jorge Gay conversarán sobre el arte mural y a las 18.30 horas se grabará en directo el podcast Canal Cauces.

Festival Asalto. Ayuntamiento de Zaragoza

También habrá actividades complementarias: visita guiada al mural de Jorge Gay en el Teatro Principal y taller juvenil con Paco Simón. Las actividades de NEXXO se celebrarán en el Espacio Asalto con el apoyo de Acción Cultural Española (AC/E), el Ministerio de Cultura y el Ayuntamiento de Zaragoza.

Talleres específicos para el público especializado

Además, el Festival ha programado por primera vez una serie de talleres dirigidos a un público especializado que deberá contar con conocimientos previos en diferentes materias.

En concreto, el 10 de septiembre Mark Bohle impartirá el taller ‘Tools to draw’; los días 16 y 17 el artista Román Linacero impartirá el taller ‘Del lienzo al muro’; entre los días 16 y 19 de septiembre, Narcelio Grud será responsable del taller ‘Volúmenes cinéticos’ y los días 18 y 19 de septiembre, el dúo Twee Muizen ofrecerá el taller ‘Tufting’.

Todos los talleres requieren inscripción previa con la aportación de una fianza para la reserva de plaza. La información completa y el enlace para la inscripción se encuentra en festivalasalto.com